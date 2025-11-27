Не вместо, а вместе

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ

— Татьяна Николаевна, ваша работа сопряжена с необходимостью решать сложные проблемы, часто затрагивающие самые чувствительные стороны человеческой жизни. Вы сталкиваетесь с огромным количеством семейных конфликтов, которые требуют срочного реагирования и оказания квалифицированной помощи детям. Расскажите, как всё начиналось?

— Моя судьба сложилась под влиянием сильных женщин — это моя мама, моя бабушка по линии папы и моя свекровь. Все начинается с семьи, и именно жизненный путь значимых для меня взрослых женщин моей семьи сформировал мои базовые ценности. А очень сильно меня любил и баловал мой дедушка по линии моего папы, настоящий фронтовик и очень крепкий домохозяин. В истории моей профессиональной деятельности знаковую роль сыграли две Екатерины. Первой вдохновительницей из книг была императрица Екатерина Великая, её жажда знаний, мудрость, сила духа и беззаветная любовь к России стали для меня безусловным примером и во многом определили мой выбор высшего учебного заведения. Преодолев большой конкурс, я поступила на исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена, где за время обучения познакомилась со многими интересными людьми. Еще будучи студенткой, я стала работать в школе. Моими главными наставниками были моя мама и моя свекровь — Заслуженный учитель России. Этой работе я посвятила около восьми лет. Далее 28 лет я проработала в Законодательном собрании Ленинградской области. Судьбоносной стала встреча с другой Екатериной — председателем Союза женщин России Екатериной Филипповной Лаховой, которая подметила мой типаж стопроцентно русской женщины: с жизненным опытом, понимающей, что такое семейные ценности, визуально близкой и «своей» для многих женщин нашей страны. Именно благодаря ее настойчивости, а также поддержке Ирины Григорьевны Дрозденко и самых ресурсных женщин нашего региона, мы стали активно развивать женское сообщество. В определенный момент мой общественный статус стал больше, серьезнее, нежели занимаемая мной должность, в моем багаже было педагогическое, юридическое образование, созданное сетевое активное женское сообщество, много значимых региональных проектов, дополняли мои профессиональные качества отличные коммуникативные навыки, умение слышать и слушать. Именно тогда нашим Губернатором Александром Юрьевичем Дрозденко мне было оказано высокое доверие — занять государственную должность Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области. Мою кандидатуру поддержало Законодательное собрание региона.

— Обращения какого характера вы получаете на данный момент как Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области?

— В связи с тем, что год назад прошла Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства, то, конечно, у нас на первый план вышли обращения, связанные с правом жить и воспитываться в семье. Нашей приоритетной задачей является защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Вы ежедневно выполняете трудную и важную работу. Видите много горя и бед. Это и алкогольная зависимость родителей, и насилие в семье, и отсутствие условий для нормальной жизни ребенка. Скажите, как вам удается справляться с большим количеством стресса?

— Я чётко определяю границы своей работы. Чтобы помочь — надо встать над ситуацией, разобраться в ней и привлечь необходимый ресурс для решения. Моя задача — конкретная правовая помощь, а не только психологическая поддержка в процессе приема. Я должна сохранять нейтральную позицию, опираться на закон, уделять внимание деталям и защищать интересы детей. В нашей работе необходимо уметь убирать эмоции. Это не значит, что нужно не быть сопричастной. Усилия прежде всего должны быть направлены не на переживание, а на разрешение ситуации. У меня проактивная повестка. Я объезжаю минимум два раза в год всю Ленинградскую область. Где-то бываю чаще, например, в Гатчине, Кировске, Всеволожске. Я открыта к диалогу, мне всегда можно позвонить или написать.

— Какие сложности существуют в вашей работе?

— Многие думают, что должность уполномоченного — это единоначалие. Уполномоченный действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» и областным законом Ленинградской области от 29.12.2012 № 110-оз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области». Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства государственной защиты прав и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государственной власти Ленинградской области, их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка. Например, в случае, когда родители не могут договориться между собой и не понимают, что они равны в своих правах, они заходят в спор и перестают слышать друг друга, порой годами. Чтобы ускорить процесс, мы предлагаем заключить медиативное соглашение и подключить профессионалов. Под контролем грамотного медиатора многие споры разрешаются значительно быстрее.

Когда взрослые перестают быть супругами, они не перестают быть родителями ребенка. Это навсегда. Материнство — это служение.

— Какое достижение вы бы назвали своим главным профессиональным успехом на посту Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области?

— Мне удалось организовать работу по оказанию помощи семьям в формате консилиума, что позволяет предоставлять профессиональную всестороннюю помощь семье здесь и сейчас, привлекая всех необходимых специалистов.

Работая в этом направлении, мы внедрили такое новшество, как возможность вести неблагополучных несовершеннолетних, запрашивая информацию в районе проживания, что позволило выстраивать работу с такими подростками вместе со всей системой профилактики.

Ещё один вектор моей деятельности — повышение правовой культуры. Совместно с Детским советом при Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской области мы проводим уроки правовой культуры, в феврале 2026 года планируем провести детский правовой форум, работает детская страничка ВКонтакте Дети47.

— По вашему мнению, что могут предпринять родители, чтобы создать благополучную атмосферу для воспитания ребенка, и чтобы число действительно дружных семей в нашей стране увеличилось?

— Считаю, что родительство, в первую очередь, должно быть ответственным. Детей надо слышать, слушать и организовывать. Необходимо приучать их к порядку, привлекать к домашним делам, вместе проводить время и иметь общие интересы — это залог крепких, хороших семей. Мы проводим много региональных просемейных мероприятий, продвигающих многодетную, многопоколенную ленинградскую семью, все они есть на страничке Уполномоченного в ВКонтакте.

— Уже шестой год вы возглавляете областное отделение «Союза женщин России». Это движение помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, поддерживает семьи и, конечно, матерей, жен и вдов наших Героев. На территории региона, в том числе в Кировском районе, активно работают Женсоветы, которые вносят огромный вклад в решение множества социальных вопросов. Какие основные задачи стоят перед союзом на 2026 год?

— Сейчас мы завершаем Год защитника Отечества и Год Победы, активно вовлекаем мам, сестёр и жен участников СВО в женскую повестку региона. Формируем сообщества, в которых они могут общаться и поддерживать друг друга. Делать добро — это хорошо, а делать добро вместе очень вдохновляюще.

Безусловно, детская повестка сопряжена с женской, потому что мать и дитя — это неразрывная нить. Мы стараемся помочь каждому, если это в наших силах.

Дополнительно развиваем бизнес-направление, создаём бизнес-женсоветы, которые помогут в продвижении продукции нашего региона через женское сообщество.

При этом нельзя превращаться в Шуру из «Служебного романа». Я все время говорю, общественная работа должна быть после профессиональной деятельности, а в профессиональной деятельности нельзя забывать о семье. Во всем должен быть баланс. Это и есть счастье. Когда общественной работы в жизни становится больше, она вытесняет все остальное, человек боится остаться наедине с собой, наедине со своей семьей, разрываются семейные связи, все усилия уходят в общественный спектр, и это неправильно.

СЕМЬЯ КАК ОБЩНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ

— Каковы, по вашему мнению, основы крепкой и гармоничной семьи? И как выстроены отношения в вашей семье?

— Традиционный институт семьи — это очень правильно. Отца своих детей я встретила, будучи студенткой. В 18 лет вышла замуж, в 21 родила старшего сына. Общество не знало, что такое гражданский брак, семья этого не принимала, поэтому, чтобы легализовать свои отношения и начать жить вместе, необходимо было вступить в брак, а через определенный период времени родить ребенка. К окончанию института основная часть молодежи были в браке и уже имели детей.

Мы любим семейные застолья. Моя мама всегда сидит во главе стола, пока это так, я — дочка. Я за традиционные семейные ценности, за иерархию в семье.

Семья как маленькое государство. Уважение и почитание в семье — это когда старшие заботятся о младших, а потом младшие заботятся о стариках. У детей перед глазами должен быть пример — картинка нормы, забота и поддержка друг друга, совместные планы и обязательно душевный разговор за семейным столом. Для старшего поколения важно принимать участие в воспитании внуков, быть нужными, активными, передавать свои знания и опыт.

— Как сочетать загруженность на работе и интересы своей семьи?

— Необходимо жесткое планирование. Я — потомственный организатор. Моя мама в период своей профессиональной деятельности была одним из лучших орговиков региона. Это передалось и мне, и уже точно моему старшему сыну. Мир вокруг нас очень быстро меняется, и без планирования очень сложно организовать свою жизнь так, чтобы всё успевать. У меня есть план на год, месяц, неделю и день. То, что не получилось сегодня, переносится, но должно войти в месячный календарь. Обязательно каждый день уделить время себе и семье.

— С чего начинается день Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области и как он проходит?

— Мой день начинается с зарядки — минимум пять минут, максимум пятнадцать. Чем может завершиться день Уполномоченного? Временем для себя обязательно. Два-три раза в неделю бассейн. Это способ восстановления. У нас есть совместные дела с внучкой, моя мама, ее прабабушка, тоже вовлечена в этот процесс. Выходные провожу с семьей. Я люблю быть дома, за городом, когда собирается вся семья и, конечно, у меня есть ближний круг друзей, с некоторыми мы дружим с первого курса института. Я люблю театр, люблю просто гулять по красивым местам, иногда рисую. Вот пока мы с вами разговариваем, мне позвонила мама, позвонил сын, вечером я позвоню второму сыну. Я обязательно пообщаюсь с кем-то из друзей. Очень важно в проактивной повестке успевать работать и уделять внимание родным и близким. Семья — это большая работа всех ее членов. Дисциплина должна быть во всем: и в работе, и в быту. Я стала любить заниматься домашним хозяйством. Не люблю утомительных генеральных уборок, поэтому регулярно что-то разбираю и убираю, даже через силу, это еще с юности. Честно скажу, кухня — прерогатива мамы, она готовит на всю семью и очень вкусно, поэтому я вечно борюсь с аппетитом.

— Что лично для вас значит счастливая семья?

— Это когда двое смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Должна быть общность интересов и взглядов. Любовь живет три года, а дальше появляется уважение, общие увлечения, ответственность и так далее.

Преклоняюсь перед людьми, которые долгие годы живут в браке. Это ежедневный колоссальный труд, состоящий из компромиссов, сдержек, противовесов, поддержки друг друга, помощи и взаимовыручки.

— В чем секрет вашего успеха?

— Я от природы хорошо организована и коммуникабельна. Мне легко даётся общение и везёт на людей — учителей и наставников, тех, у кого можно и нужно поучиться. А еще у меня короткая память. Я не держу зла на людей.

Беседовала Юлия Овсянникова

Фото из личного архива Татьяны Толстовой

Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области