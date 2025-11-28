Александр Дрозденко: «Работать на земле — значит любить свою родину»

«Работать на земле — значит любить свою родину. Огромное спасибо за этот труд.

В этом году регион перешагнул планку производства продукции АПК в 500 миллиардов рублей, а объём господдержки — в 7 миллиардов.

Ленобласть остается зоной рискованного земледелия, но здесь с рекордными показателями эффективности мы производим молоко, яйца, рыбу, кормовые культуры, грибы, цветы и овощи закрытого грунта.

В этих цифрах — воплощение строк нашего гимна:

«Все как прежде трудом созидается

Малых сел и больших городов».

Сегодня завершение сезона и уборку урожая отмечаем заслуженными благодарностями и наградами работникам аграрного комплекса», — обратился к аграриям губернатор Ленинградской области.

В БКЗ «Октябрьский» вручили награды лучшим агроному, механизатору, животноводу, водителю, зоотехнику, ветеринару, лучшим в растениеводстве и рыбоводстве, работникам пищевого производства Ленинградской области 2025 года.

Лучшими сельхозпредприятиями Ленобласти 2025 года стали:

АО «Племхоз имени Тельмана» и АО «Птицефабрика "Синявинская"».

Лучшим руководителем — директор ЗАО «Березовское» Магомед Ярахмедов.

Лучшим фермерским хозяйством — хозяйство Марины Лисовской из Кировского района.

Лучшей аграрной династией — династия Гогиных-Никишановых из АО "Племзавод "Гражданский"" Приозерского района.

Лучшим сельскохозяйственным районом Ленобласти 2025 года объявлен Волосовский район.