Развитие муниципального звена и задачи на 2026 год: «Единая Россия» провела Всероссийский форум муниципальных депутатов

«Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелёгкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны — прямой контакт с избирателями. И это создаёт особую ценность вашей работы и делает нашу партию, «Единую Россию», действительно народной партией. Хочу ещё раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведёте», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии поставил задачи корпусу муниципальных депутатов от «Единой России» на 2026 год. Одной из важнейших он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. Не менее важно поддержать ветеранов, которые стали депутатами в результате избрания. В этом году депутатами стали 890 участников — втрое больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них работают на муниципальном уровне.

Необходимо поддержать и муниципальных депутатов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, чтобы они смогли полноценно выстроиться в современную российскую систему власти.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что муниципальным депутатам принадлежит особая роль в отчёте по народной программе «Единой России» и сборе предложений в новую программу. Опираясь на этот документ, можно убедительно и при любой аудитории, включая оппозиционные партии, показать и доказать проделанную работу, отметил он.

Перед предстоящей масштабной избирательной кампанией 2026 года все звенья партийной инфраструктуры необходимо перезагрузить, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение — важнейшее и главное. От первичек пошёл запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», — акцентировал внимание он.

Участники форума представили Дмитрию Медведеву ряд инициатив.

В частности, Председатель «Единой России» поддержал создание в регионах координационных депутатских групп для взаимодействия муниципальных депутатов с региональными и федеральными парламентариями; создание цифровой платформы для муниципальных депутатов, которая позволит обмениваться опытом. Также он поручил проработать проведение конкурса «Народный депутат» ежегодно. Ещё одно предложение — создание отдельного образовательного блока для муниципальных депутатов.

Ленинградскую область на форуме представила Наталия Деминенко, депутат от Гатчинского муниципального округа. Она стала единственным представителем региона на этом масштабном мероприятии.

Наталия Леонидовна приняла участие в круглом столе «Рост и развитие компетенций», где вместе с коллегами обсуждала ключевые вопросы профессионального развития депутатов.

«Мы обсуждали, нужны ли специальные учебные программы для молодых депутатов, как развивать компетенции опытных, каким должен быть современный депутат — экспертом или универсалом. Коммуникация, знание законов, умение работать с людьми нужны каждому. Но при этом важно иметь свою "сильную сторону", где ты можешь дать максимум. И главное — учиться постоянно, потому что мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Такие форумы дают возможность перенять опыт коллег и найти решения, которые работают», — рассказала Наталия Деминенко.

В заключение пленарного заседания Дмитрий Медведев вручил орден Мужества депутату Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» Республики Дагестан Хабибу Хамутаеву.