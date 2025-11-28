ВАРМСУ провела стратегическую сессию по развитию муниципальных образований

Одной из главных тем стало развитие инвестиционной привлекательности. В центре внимание были вопросы использования механизмов стимулирования инвестиций, повышения доходной базы регионов и системы мониторинга инвестиционной активности.

Заместитель начальника Управления Президента России по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что проект успешно состоялся, отметив, что лучшие практики будут проанализированы и предложены для тиражирования.

Участники также обсудили эффективное управление муниципальным имуществом и борьбу с теневой экономикой.

«Муниципальный диалог» играет ключевую роль в установлении прямого контакта между муниципальными и федеральными органами власти, что обеспечивает эффективный обмен опытом и доступ к важной информации для развития территорий», — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева

Проект «Муниципальный диалог» организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) совместно с Администрацией Президента России.