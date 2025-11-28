Проверить жилье перед осмотром можно бесплатно с помощью экспресс-отчёта о рисках на Домклик

Как это работает?

Сервис доступен на витрине вторичного жилья Домклик. Получить услугу можно быстро и легко – достаточно зайти в карточку объявления, перейти в блок «Экспресс-отчёт о рисках» и заказать отчет.

За 15 минут можно узнать, есть ли у объекта обременения, запреты и аресты, историю перехода прав собственности, общую информацию о недвижимости. Кроме этого, клиент получает конкретные рекомендации, как действовать дальше, чтобы обезопасить сделку.

Заказать отчёт можно на квартиру, апартаменты, комнату, участок или дом. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на Домклик.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«Благодаря бесплатному сервису „Отчёт от Домклик“ покупатель может получить базовые сведения о недвижимости ещё до общения с продавцом и осмотра квартиры. Отчёт станет „мостом“ между покупателем и продавцом, заранее снимет часть вопросов, сделает контент витрины объявлений прозрачным и ускорит проведение сделки. Максимально обезопаситься от рисков поможет наша услуга „Сделка с гарантией“ – с детальной юридической проверкой недвижимости и сертификатом на защиту в суде.

Мы продолжим дополнять отчёт, чтобы сделки наших клиентов были ещё прозрачнее. В ближайшее время добавим в него рыночную стоимость жилья и информацию о коммунальных услугах».

Сервис полезен не только для покупателей, но и для продавцов и агентств недвижимости. Экспресс-отчёт в разы экономит время на проверку жилья, отсеивает «проблемную» недвижимость и повышает доверие — клиенты ценят, когда продавцы работают прозрачно.

Фото freepik.com