Проекты ветеранов СВО получат преимущество в конкурсе грантов губернатора Ленинградской области

Новый подход интегрирует поддержку героев в региональную грантовую программу.

«С 2026 года мы внесём изменения в порядок конкурсного отбора — для участников СВО появится дополнительный балл при общей оценке. Теперь, чтобы поддержать героев, не нужен отдельный конкурс. Мы ждём всех на каждом, и на каждом защитники — в приоритете», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти.

В 2025 году в направлении «Служение Отечеству и ответственность за его судьбу» было поддержано 25 проектов на общую сумму 33,6 млн рублей.

Состоялось два потока обучающей программы «Герои добрых дел» по социальному проектированию для ветеранов СВО. По итогам работы при поддержка региональных ресурсных центров участниками СВО было зарегистрировано 10 новых НКО.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко был учрежден специальный IV грантовый конкурс для проектов участников СВО и членов их семей и инициатив, направленных на поддержку участников СВО. 17 проектов стали победителями специального конкурса.