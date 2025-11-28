Рукопашный бой – в Гатчине

В возрасте 10–11 лет турнир носил открытый формат, т.е. могли принимать участие спортсмены из других регионов. Таким правом воспользовались борцы из Санкт-Петербурга и Новгородской области.

Гатчинские борцы добились отличных результатов на татами.

Клуб единоборств «ЯРС» добавил в копилку 16 медалей. Шесть спортсменов – Карина Безиновски, Михаил Новак, Матвей Панченко, Мирза Мурачуев, Давид Каргинов, Тимур Каргинов – завоевали золотые медали. Пять борцов выиграли серебряные медали: Данила Поликарпов, Никита Понкратов, Виктория Плеханова, Дмитрий Филиппенко, Алексей Емельянов. Пять ребят вернулись с бронзовыми наградами: Николай Макленков, Егор Воробьев, Валерий Ермоленко, Павел Глуханов и Самвел Асланян.

Восемь медалей завоевали воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3. По итогам соревнований золотые медали завоевали Артем Торгашев и Софья Козловская. Илья Брусинцев и Виталий Кондратьев завоевали серебряные медали. С бронзовыми медалями с соревнований вернулись Дмитрий Ермоленко, Виктор Горр, Ярослав Лисица, Егор Глазов.

Показали себя и ребята из Центра спортивных единоборств. Александр Сидельников и Виктория Сергеева заняли первое мес-то. На втором месте – Александр Евсеев и Олег Кодзов. Иван Сейткиреев и Иван Смирнов – на третьем месте.

Впереди Первенство СЗФО, держим кулачки за наших ребят!