Рукопашный бой – в Гатчине
В Гатчине в ФОК «Арена» 22 ноября прошли Областные соревнования среди юношей и девушек (12–17 лет), юниоров и юниорок (18–21 год) и Кубок Ленинградской области по рукопашному бою. Их участниками стали 249 спортсменов – 16 команд из 13 районов нашей области.
В возрасте 10–11 лет турнир носил открытый формат, т.е. могли принимать участие спортсмены из других регионов. Таким правом воспользовались борцы из Санкт-Петербурга и Новгородской области.
Гатчинские борцы добились отличных результатов на татами.
Клуб единоборств «ЯРС» добавил в копилку 16 медалей. Шесть спортсменов – Карина Безиновски, Михаил Новак, Матвей Панченко, Мирза Мурачуев, Давид Каргинов, Тимур Каргинов – завоевали золотые медали. Пять борцов выиграли серебряные медали: Данила Поликарпов, Никита Понкратов, Виктория Плеханова, Дмитрий Филиппенко, Алексей Емельянов. Пять ребят вернулись с бронзовыми наградами: Николай Макленков, Егор Воробьев, Валерий Ермоленко, Павел Глуханов и Самвел Асланян.
Восемь медалей завоевали воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3. По итогам соревнований золотые медали завоевали Артем Торгашев и Софья Козловская. Илья Брусинцев и Виталий Кондратьев завоевали серебряные медали. С бронзовыми медалями с соревнований вернулись Дмитрий Ермоленко, Виктор Горр, Ярослав Лисица, Егор Глазов.
Показали себя и ребята из Центра спортивных единоборств. Александр Сидельников и Виктория Сергеева заняли первое мес-то. На втором месте – Александр Евсеев и Олег Кодзов. Иван Сейткиреев и Иван Смирнов – на третьем месте.
Впереди Первенство СЗФО, держим кулачки за наших ребят!