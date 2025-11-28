В Ленобласти будут развивать фиджитал и киберспорт для ветеранов СВО
Партнерами Ленинградской Ассоциации ветеранов СВО станут Университет им. Лесгафта и региональные федерации по компьютерному спорту и фиджиталу.
На Сборах ветеранов СВО Северо-Западного федерального округа в Ленинградской области подписаны соглашения о развитии фиджитала и киберспорта для реабилитации участников специальной военной операции.
Университет им. Лесгафта будет готовить из числа ветеранов судей по фиджитал-спорту, обеспечивая им новую профессиональную траекторию. Региональные отделения Федераций фиджитала и компьютерного спорта займутся спортивной адаптацией героев, вовлекая их в регулярные тренировки и организацию турниров.
Во второй день Сборов ветеранов СВО СЗФО делегация из 11 регионов посетила всеволожский Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и обсудила лучшие практики поддержки на стратегической сессии.
