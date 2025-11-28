Поиск на сайте
В Ленобласти будут развивать фиджитал и киберспорт для ветеранов СВО

Партнерами Ленинградской Ассоциации ветеранов СВО станут Университет им. Лесгафта и региональные федерации по компьютерному спорту и фиджиталу.

Рубрики:  Общество

На Сборах ветеранов СВО Северо-Западного федерального округа в Ленинградской области подписаны соглашения о развитии фиджитала и киберспорта для реабилитации участников специальной военной операции. 

Университет им. Лесгафта будет готовить из числа ветеранов судей по фиджитал-спорту, обеспечивая им новую профессиональную траекторию. Региональные отделения Федераций фиджитала и компьютерного спорта займутся спортивной адаптацией героев, вовлекая их в регулярные тренировки и организацию турниров.

Во второй день Сборов ветеранов СВО СЗФО делегация из 11 регионов посетила всеволожский Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и обсудила лучшие практики поддержки на стратегической сессии. 

 