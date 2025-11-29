Пудостьский культурный комплекс: объять необъятное можно — если любить людей

Непросто содержать в порядке такое большое хозяйство, а ведь его еще нужно развивать, поддерживать вдохновение в сотрудниках, привлекать новых участников и педагогов в самые разнообразные творческие объединения. Тем не менее Елена Игнатьева виртуозно справляется с этой работой. А еще она организует праздники и другие мероприятия, сама танцует, поет и продуцирует новые идеи, которые позволяют Пудостьскому культурному комплексу находиться в авангарде сельской культуры Гатчинского округа.

Родная земля питает и дает силы

В Пудостьский культурный комплекс входят несколько подразделений: Пудостьский культурно-досуговый центр, Терволовский сельский Дом культуры, Рейзинский сельский клуб. У каждого из них – своя история и традиции, но все они представляют собой единый организм, слаженно работающий на благо жителей Пудостьской территории.

Елена Игнатьева возглавляет Пудостьский культурный комплекс с 2012 года, а весь опыт ее работы в сфере культуры выглядит еще более внушительно – более 30 лет.

- Я родилась и училась в Терволово, – рассказывает Елена Николаевна. - С детства с большим увлечением занималась музыкой и хореографией в Терволовском сельском Доме культуры. Окончила экономический факультет ГИЭФПТ, но танцевать продолжала. В 1992 году меня пригласили в дом культуры в Терволово работать руководителем хореографического кружка. Потом я стала художественным руководителем Терволовского ДК, а затем и его директором – вплоть до начала руководства всем Пудостьским культурным комплексом.

Как напомнила Елена Игнатьева, в советские времена все дома культуры на Пудостьской территории принадлежали птицефабрике «Скворицы». «Старейшиной» местной культурной жизни считается Рейзинский сельский клуб (в деревне Малое Рейзино), который был построен в 1958 году. Терволовский Дом культуры распахнул свои двери в 1978 году, а спустя год, в 1979 году, открылся и новый Пудостьский сельский Дом культуры – на месте старого, деревянного.

Терволовский и Пудостьский Дома культуры были построены по одному типовому проекту: красивые, светлые, с большими окнами в пол, с добротной сценой – очень современному по тем временам. В 2006 году все три Дома культуры объединились в единый комплекс.

- Я начала работать в Терволовском Доме культуры в трудные девяностые годы, – вспоминает Елена Николаевна. - Птицефабрика к тому времени от нас уже отделилась, фактически оставив культурные учреждения без обеспечения. И если Пудостьский Дом культуры еще как-то держался на плаву, в Терволово всё было гораздо хуже. На несколько лет мы даже остались без отопления. Потом к нам стали «приходить» деньги, и мы смогли наладить отопление и водоснабжение. Попав в программу Ленинградской области, нам удалось почти под ключ отремонтировать Рейзинский клуб и Терволовский Дом культуры. Уже вместе с главой администрации Пудостьского поселения Еленой Николаевной Иваевой мы провели огромные ремонтные работы по всем Домам культуры, включая Пудостьский, который за несколько лет привели в идеальное состояние.

Пудостьский КДЦ

Центральным в Пудостьском культурном комплексе традиционно считается культурно-досуговый центр, расположенный в поселке Пудость (художественный руководитель – Виктория Розанцева). Здесь работает большая часть творческих студий и кружков, действуют новый спортивный зал и спорткомплекс на прилегающей территории.

В Пудостьском КДЦ проходят самые масштабные и зрелищные праздники и конкурсы, в которых участвуют жители со всех окрестностей. Среди творческих коллективов, прославляющих Пудость на окружных, всероссийских и международных конкурсах, – образцовый вокально-эстрадный коллектив «Хорус», народный ансамбль русской песни «Россияночка», хореографический коллектив «Арабески», вокальный коллектив «Криница».

Визитными карточками Пудостьского КДЦ являются марафон молодежного творчества «Время молодых», признанный одним из лучших мероприятий для молодежи в Гатчинском районе; конкурс «Молодая мама»; всегда масштабный и зрелищный праздник, посвященный Дню Пудостьского теруправления. В Пудости проводятся областной фестиваль народных игр и национальных видов спорта и открытый конкурс-фестиваль вокального творчества «Золотой микрофон».

История Пудостьской земли тесно связана с финскими корнями. В Пудостьском Доме культуры уже много лет проводятся уроки финского языка, а в ближайшем будущем планируют открыть класс игры на кантеле – традиционном финском инструменте.

- На базе Пудостьского КДЦ сформирован Молодежный совет при главе администрации Пудостьского теруправления, который развивается и растет из года в год, – рассказывает Елена Николаевна. - Есть такая молодежная ячейка и в Терволово. Появление Молодежного совета очень важно для нас. Как правило, проще занять детей помладше и взрослых, а вот подростки остаются без внимания. Мы стараемся вовлекать их во все наши мероприятия. Ребята очень помогают нам.

Рейзинский сельский клуб

Рейзинский сельский клуб, которым руководит Елизавета Сафронова, маленький, но очень уютный и душевный. Местные жители его любят. На его базе работает женсовет Пудостьского теруправления, уже несколько лет плетутся сети для СВО.

В этом сельском клубе блистает хореографический ансамбль «Первоцвет», который постоянно завоевывает призовые места на конкурсах разного уровня. Одна из последних побед – диплом лауреата 1 степени Межрегионального хореографического фестиваля-конкурса «Танец – поэзия души», который проходил в ноябре в Тосно.

Один из самых ярких коллективов, хорошо известных в Гатчинском округе, – ансамбль русской песни «Хорошее настроение».

- Звезды этого ансамбля – баянист от бога Александр Волошанюк и хормейстер Анастасия Живайкина, – говорит Елена Николаевна. - Анастасия Вадимовна пришла к нам недавно, в прошлом году. Нам очень повезло с ней, она совершенно прекрасная – живая, зажигательная, великолепно поет и танцует. А не так давно она начала вести еще и вокальную студию «Клевер» в Рейзино.

Терволовский очаг культуры

Среди лучших коллективов Терволовского сельского Дома культуры (художественный руководитель – Татьяна Золотова) – танцевальный коллектив «Флеш Денс», вокальная студия «Соловушки», театральная студия «Непоседы». В хоре «С песней по жизни» объединились прекрасные дамы элегантного возраста, которые великолепно поют русские народные и казачьи песни.

- Наши педагоги стараются занимать какой-то деятельностью детей самого разного возраста, включая и выходные дни, – говорит Елена Игнатьева. - Ребята приходят порисовать, сделать что-то своими руками, пообщаться, просто отдохнуть в уютной, теплой обстановке. Уже восемнадцать лет в Терволово проводится наш любимый конкурс «Золушка года» для девочек 7–9 лет, которые занимаются в наших кружках. В Терволово проходит также очень теплый и душевный конкурс с многолетней историей «Супер-бабушка», в котором участвуют творческие женщины из разных населенных пунктов Пудостьской территории.

В планах – царская охота!

Все три Дома культуры очень разные, и каждый хорош по-своему. В их жизнь вовлечены более 50 творческих коллективов и любительских объединений, более полутора тысяч жителей Пудостьской земли.

- Почти все руководители наших творческих коллективов – местные жители, которые болеют за развитие и процветание нашей культурной сферы, – говорит Елена Игнатьева. - Во всех наших Домах культуры есть, конечно, люди, которые занимаются рукоделием: вышивают, вяжут, плетут из бисера. При двух Домах культуры работают библиотеки, с которыми мы тесно сотрудничаем. На базе библиотек тоже действуют любительские объединения, в которых с удовольствием участвуют люди разных возрастов, включая пенсионеров. Огромной популярностью пользуются спортзалы и спортивные сооружения, действующие при Домах культуры. Секции футбола, волейбола, тенниса, бадминтона, фитнеса, скандинавской ходьбы, группы здоровья ведут профессиональные тренеры. Рядом с Пудостьским Домом культуры есть большая площадка для игры в городки – единственная профессиональная во всем Гатчинском округе. Вот уже много лет здесь проводятся соревнования по городкам самого разного уровня.

- Мы продолжаем тесно сотрудничать с администрацией Пудостьского теруправления, – отмечает Елена Николаевна. - Она прекрасно организовала локации вокруг Пудостьского Дома культуры, где недавно появились красивый сквер, отличная детская площадка, большая спортивная площадка.

Пудостьский культурный комплекс дружит и с музейно-выставочным комплексом «Гатчинская мельница», открывшемся в поселке Мыза-Ивановка на территории бывшей усадьбы архитектора Андрея Штакеншнейдера.

В ближайших планах Пудостьского культурного комплекса – проведение праздничных мероприятий к Дню матери во всех трех Домах культуры и, конечно, новогодняя кампания, которая начнется уже в декабре.

- Администрация Пудостьского теруправления каждый год ставит на территории Домов культуры красивые новогодние елки – настоящие, большие, с огнями, вокруг которых в январе проходят праздники с игровыми программами, – говорит Елена Николаевна. - Ждем в гости гатчинские и петербургские театры, которые с удовольствием приезжают к нам с показами своих спектаклей.

В планах – уделять больше внимания народным промыслам, традиционным для этой местности, включая ингерманландские, и не только.

- Есть у меня заветная мечта, связанная с развитием туризма на нашей территории, – говорит Елена Игнатьева. - В наших

местах, как известно, в дореволюционные времена проходила императорская охота. Хотелось бы воссоздать эти традиции, разработав туристические маршруты, с привлечением конных клубов и владельцев охотничьих собак. Очень надеюсь, что это у нас обязательно получится!

Как признается Елена Игнатьева, справляться с такой непростой административной и в то же время творческой работой помогают запас энергии и высокая работоспособность от природы

- Я люблю всё это, умею разговаривать и заинтересовывать людей, – говорит Елена Николаевна. - Конечно, без поддержки коллег и всей нашей команды мне было бы трудно. Я считаю, что самое главное в сфере культуры – добросердечные, добропорядочные отношения между людьми. Нужно просто любить людей, которые вокруг вас. Важно вовремя остановиться и послушать человека. Если он приходит к вам, нужно стараться помочь ему в любой ситуации – как своему родному человеку. Думаю, любовь к людям определяет также любовь к профессии и к своему делу.

Юлия Лысанюк