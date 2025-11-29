В преддверии 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках, которое, по поручению Президента РФ В. В. Путина, будет праздноваться летом 2029 года, стоит задуматься о событиях прошлого и, возможно, по-иному взглянуть на происходящее сегодня.

ОТ ДИКОЙ ОКРАИНЫ К РУССКОМУ МИРУ

На протяжении тысячелетий лежащий в 165 километрах от полярного круга Соловецкий архипелаг был местом притяжения первобытных людей, которые летом отправлялись сюда ради охоты и совершения языческих ритуалов. Позднее беломорские земли, входящие ныне в состав Республики Карелия и Архангельской области, подпали под влияние русских поселенцев. Новгородские промышленники, ремесленники, пахари постепенно создавали предпосылки для вхождения дикой окраины в состав Российского государства, переживавшего в конце XIV в. судьбоносный момент.

Речь шла не только о политической независимости или военном сопротивлении ордынскому игу, но в первую очередь о пре одолении внутренней раздробленности в поисках народного единства. Духовно-нравственным символом национального объединения Руси стал Свято-Троицкий монастырь, основанный пре подобным Сергием Радонежским с целью «устроить жизнь на земле по Божественным законам, чтобы у многих верующих были единая душа и единое сердце». Вдохновлённые подвигом святого, его ученики устремились в Залесскую Русь, где ютились русские люди, боявшиеся из-за постоянных набегов выходить из лесов и болот. «Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир, — писал русский историк В. О. Ключевский. — Напутствуемые благословением старца, шли борцы, одни на юг за Оку на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом».

СЕВЕРНЫЙ ОПЛОТ

Спустя 200 лет после появления первых северных обителей, их число увеличилось до 140. Одной из самых ярких стала обитель Соловецкая. Её первооснователи — преподобные Савватий и Герман, поселившиеся на пустынном острове в 1429 году, а затем пер вый строитель монастыря — пре подобный Зосима, который при был на архипелаг в 1436 году, приложили немало трудов для освоения русского порубежья.

Слухи о подвигах отцов пустынников вели к бурному росту иноческой общины и укреплению её статуса. Став к середине XVI века северным оплотом Московского княжества, монастырь принимал активное участие в обороне Беломорья. К моменту под писания русско-шведского мира в 1595 году закончилось строительство каменной крепости, которая превратила Соловки в неприступную цитадель. В Смутное время шведы неоднократно испытывали монахов, предлагая им перейти под патронат своего правителя, но те каждый раз отвечали отказом, благодаря чему Россия сохранила обширные территории и выход в Мировой океан.

МЕСТО, ГДЕ ЗАРОЖДАЛАСЬ ИМПЕРИЯ

К числу наиболее трагических событий русской истории относятся противостояние митрополита Филиппа и Ивана Грозного, а также церковный раскол, вы лившийся в «Соловецкое сидение» (1668–1676), которое завершилось разорением обители. Её значение вновь возросло при Петре I, по приказу которого в 1702 году на входящем в состав Соловецкого архипелага Большом Заяцком острове был построен храм в честь покровителя русского военного флота — апостола Андрея Первозванного. Именно отсюда будущий всероссийский император отправился войной на шведов, а через год уже на Заячьих островах в устье Невы заложил новую столицу — Санкт-Петербург.

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ СОЛОВЕЦКОЙ ИСТОРИИ

Отмечая выдающиеся достижения царя-реформатора, необходимо помнить, что XVIII век стал для русского общества временем религиозного кризиса, который усугублялся изъятием церковных земель и денежных средств, что вело к экономическому упадку и духовному оскудению иноческой жизни.

Полунищенское существование братии, неспособной временами содержать собственный монастырь, стимулировало развитие промыслов и ремёсел. В XIX столетии Соловки превратились в «мужицкий рай», где большую часть монахов составляли крестьяне, а труд, который здесь «вменялся в праведность», вёл к усилению экономической мощи обители.

В 1854 году во время Крымской войны английская эскадра подвергла монастырь девятичасовой бомбардировке, во время которой было выпущено более 1800 ядер и боевых зарядов. Несмотря на столь угрожающие цифры, среди насельников не было пострадавших, а разрушения построек оказались самыми незначительными, что воспринималось современниками в качестве явленного чуда и способствовало притоку паломников.

Если в Средние века Соловки были местом, где появились пер вые на Русском Севере механические часы, первый экслибрис на Руси, а местная библиотека представляла собой настоящую сокровищницу духовных и научных знаний, то начало ХХ столетия стало временем активного строительства монастырского флота и грандиозных гидротехнических сооружений (электростанция, озёрно-канальная система).

Эпоха экономического расцвета закончилась в 1917 году. Вначале Соловки оккупировали войска Антанты, а в 1920-м сюда прибыли представители советской власти, которые объявили о ликвидации монастыря и национализации его имущества. Спустя три года на архипелаге был организован Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), чьё рождение ознаменовалось испепеляющим пожаром, а деятельность — многочисленными жертвами и разорением некогда образцового хозяйства.

После закрытия СЛОНа в 1939 году на Соловецких островах базировался учебный отряд Северного флота. Он насчитывал пять школ, включая открытую в 1942 г. школу юнг ВМФ, известную отечественному читателю по книге «Мальчики с бантиками» В. С. Пикуля.

СОЛОВЕЦКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

25 октября 1990 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви было определено: «Возродить монашескую жизнь в Соловецком Зосимо-Савватиевском ставропигиальном мужском монастыре». Летом 1992 года на место духовных подвигов были возвращены мощи соловецких первооснователей, вывезенные с архипелага вместе с другими святынями в 1920–1930-е годы. В том же году Соловецкий историко-культурный комплекс был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве вы дающегося примера архитектурного ансамбля и ландшафта, которые «иллюстрируют значимый период человеческой истории».

Сегодня, как и в прошлые века, монастырская братия участвует в богослужениях и несёт трудовые послушания, занимается просветительской работой и организует социальное служение, в том числе, связанное с поддержкой русского воинства на передовой и в госпиталях.

Существование обители позволяет жителям архипелага, многочисленным туристам и паломникам, которые прибывают на Соловки в период морской навигации, приобщиться к живой православной традиции, пообщаться с её хранителями, попросить у них молитв и духовного совета.

Для обеспечения этих важнейших задач, прямо сейчас, по словам вице-премьера Д. Н. Чернышенко, в соответствии с президентским указом «…Правительство России вместе с министерствами и Архангельской областью осуществляет масштабные действия по восстановлению архитектурных святынь и инфраструктуры всего архипелага».

В рамках празднования основания первого на Соловках монашеского поселения запланированы выставки и научные форумы, издание книг и реализация видеопроектов, имеющих целью приблизить россиян к познанию собственного прошлого и сделать его частью современной жизни.

Возрождение русской святы ни в период новых испытаний отсылает к героическому опыту предков, который напоминает об основах народного единства и вдохновляет примерами молит венного, трудового, ратного под вига.

ИЕРЕЙ ВЯЧЕСЛАВ УМНЯГИН, КЛИРИК СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ