Где «КольЧуга» – там порядок

- В июне мы получили субсидию от администрации Гатчинского округа в размере 300 тысяч рублей на проект «ДНД на страже порядка», – рассказывает руководитель АНО по развитию социально-патриотических и спортивных проектов «КольЧуга» Алексей Чугин. - В проекте была прописана материальная помощь на приобретение спецформы, и на полученные деньги мы приобрели 20 комплектов спецодежды, так как у нас было в наличии только десять, а ДНД растет и развивается – приходят новые участники. А форма всё-таки придает дружиннику более официальный и узнаваемый вид.

- Что представляет собой форма дружинника?

- Форма сразу определяет нашу принадлежность к защитникам правопорядка. Она бывает разная, но в любом случае недешевая, даже если брать неполный комплект. Не все наши ребята имеют возможность приобрести ее самостоятельно.

Мы решили отойти от камуфляжной расцветки, так как это более военный образец, и выбрали просто оливковый – защитный цвет. Форма, которую мы приобрели на средства субсидии, летняя, без куртки, а также без

обуви и без головного убора. Также были приобретены шевроны – нашивки на рукав, на которых изображен герб Гатчины и герб нашей ДНД – и двадцать, скажем так, легких бронежилетов. Ситуации бывают разные, и безопасность дружинников – прежде всего. Головные уборы мы приобрели за свой счет, но тоже одинаковые, по форме. И даже того, что сейчас приобретено, уже не хватает – дружина растет. А еще нужны средства защиты и средства связи – радиостанции.

Командир ДНД «КольЧуга», ветеран боевых действий Альберт Шаповалов отметил, что постоянных членов дружины уже больше полусотни:

- За год численность выросла в два с половиной раза, и, что особенно приятно, у нас появилась молодежь. Одним из стимулов стала преференция, полученная дружинниками после встречи с главой администрации Гатчинского округа Людмилой Нещадим: было подписано распоряжение о бесплатном посещении членами добровольной народной дружины муниципальных спортивных объектов. И теперь гатчинские дружинники официально имеют право свободно посещать спортзалы, бассейны в Гатчине и округе, приходить тренироваться на стадион «Спартак».

- К радости многих гатчинцев, члены вашей ДНД встречаются повсюду, внушая спокойствие и уверенность во время массовых мероприятий. Какую территорию патрулируют дружинники «КольЧуги», и как вы координируете свои действия?

- Мы давно вышли за пределы Кобринского и Сиверского поселений, и теперь по просьбам глав теруправлений патрулируем Тайцы, Вырицу, Сиверскую, Кобрино, Карташевскую, Дружную Горку, Белогорку и, конечно, Гатчину. На каждой территории у нас есть свои командиры из числа местных жителей: им проще объединять людей и ориентироваться на месте. В командирском чате мы решаем, кто, когда и где, и по очереди патрулируем различные населенные пункты.

- Администрация обращается к вам за помощью?

- Обязательно. Полумарафон, приезд губернатора, праздники, митинги, доклады руководителей в ДК – нас постоянно привлекают. Администрация присылает на электронную почту запросы с просьбой предоставить дружинников, и по мере возможности (поскольку это всё-таки добровольная дружина, и все ее члены имеют основное место работы) люди откликаются, и мы выходим в патруль. Даже в субботу и воскресенье, причем с утра до вечера, пока не кончится мероприятие. Естественно, перед началом патруля дружинники проходят инструктаж в полиции – так положено по закону.

- А «корочки» у дружинников есть?

- Да, конечно, с этого года все наши дружинники ходят с официальными удостоверениями.

- Как к вам относится полиция?

- Сначала был скепсис: они думали, что это какие-то разовые акции. Потом убедились, что мы пришли всерьез и надолго и ребята у нас, скажем честно, подготовленные. Много офицеров, бывших сотрудников спецподразделений, есть и сугубо гражданские лица, но с пониманием. Поэтому полиция довольна. Полицейских катастрофически не хватает – вместе с нами они ходить не могут, но мы всегда на связи.

- Вам часто приходится вмешиваться?

- Бывает. Приходится предотвращать, разнимать драки или разбираться с их последствиями. В Сиверской, например, человека очень сильно избили. Мы оказали первую доврачебную помощь, вызвали полицию и придержали хулиганов до приезда сотрудников.

Уличные конфликты возникают в основном в местах притяжения определенного контингента. Вот в центре Гатчины, возле магазина «РусАлко», где круглые сутки торгуют спиртным, молодежь гуляет каждые выходные – со всеми вытекающими…

- Насколько действенно вмешательство дружинников?

- Ну, если бы нас ходило по три человека, конфликт мог бы и дальше развиваться и даже усугубляться, но так как в патруле нас довольно много – от 10 до 25 человек, то все стычки быстро заканчиваются. Сначала патруль разбивается на группы, которые связываются между собой по рации, но как только где-то возникает конфликтная ситуация, тут же подходит подкрепление, и, видя этот внушительный состав, люди успокаиваются.

- Проходят ли ваши дружинники специальную физподготовку?

- У нас сложилась хорошая коллаборация со спортивным клубом «Сокол» в Гатчинском лицее № 3, где наши ребята получили возможность бесплатно заниматься самбо каждое воскресенье: президент клуба Александр Смирнов лично проводит тренировки, за что ему огромное спасибо.

- Кого принимают в добровольную народную дружину, и насколько у вас жесткий отбор?

- У нас уже практически сформировался постоянный коллектив – мы ставим перед собой достаточно конкретные цели и будем ужесточать требования к кандидатам. Для начала мы должны убедиться, насколько человек мотивирован и готов действовать с нами в одном ключе: нам нужны заинтересованные люди.

Соискатель должен быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации – не моложе 18 лет, должен пройти проверку в полиции и предъявить справку от психиатра и нарколога. Обязательное условие – отсутствие судимости. После одобрения полиции мы сами проводим собеседование с кандидатом, а далее, в соответствии с законом, он должен пройти аттестацию. Через три месяца после вступления в дружину человек сдает зачеты начальнику штаба народных дружин (штаб действует с этого года в Гатчинском округе). Начальник штаба – заместитель главы администрации Гатчинского округа по безопасности Игорь Авдеев, в составе комиссии также уполномоченный сотрудник гатчинского УМВД, руководство дружины. При сдаче зачетов оцениваются личностные качества дружинника – как он себя зарекомендовал, насколько часто участвует в мероприятиях. Также он должен продемонстрировать знание нормативно-правовой базы – своих прав и обязанностей. Учитываются и юридические знания определенных статей КоАП РФ, чтобы человек мог ориентироваться в правовом поле и принимать правильные решения.

- А вы проводите какой-то ликбез?

- У нас ведутся занятия по юридической подготовке. Это необходимо, потому что подготовка дружинника предусмотрена законодательством. Правда, считается, что дружинник проходит этот инструктаж перед заступлением в патруль, но это в корне неверно. Поток информации большой – нужно, чтобы человек всё хорошо усвоил и при возникновении критической, какой-то нестандартной ситуации мог быстро сориентироваться и понять, с чем он имеет дело.

Кроме того, у нас регулярно проводятся занятия по оказанию первой помощи, потому что приходят всё новые и новые люди, и опытным дружинникам тоже нужно закреплять информацию.

- У дружины есть своя база, офис?

- Администрация выделила нам помещение в поселке Сиверский, и.о. главы Сиверского теруправления Андрей Головин поддержал нашу инициативу сделать в кратчайший срок косметический ремонт, и в скором времени у нас будет свое помещение, где мы сможем хранить инвентарь и проводить обучение. Андрей Владимирович пообещал также рассмотреть вопрос выделения нам оргтехники. Собственный офис будет большим плюсом, особенно с учетом того, что у нас примерно 70 % дружинников проживают не в Гатчине, а в окрестностях, включая южную часть округа.

- Альберт Александрович, вы будете претендовать на следующую субсидию от администрации Гатчинского округа?

- Да, в 2026 году после регистрации нашей ДНД как самостоятельного юридического лица. До сих пор мы существовали в рамках АНО «КольЧуга» как одно из направлений деятельности. Теперь, когда дружина заработала в полную силу и активно развивается, было принято решение сделать ее самостоятельной единицей. И тогда уже мы как автономная некоммерческая организация будем претендовать на муниципальный грант.

- А название останется?

- Да, оно как нельзя лучше подходит для народной дружины.

Екатерина Дзюба