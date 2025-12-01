Донорский проект ленинградцев стал призёром всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества»

«Боевое братство» — союз ветеранов боевых действий и СВО, которые защищали страну и продолжают помогать фронту и стране здесь, где каждая донация — это чья-то спасённая жизнь. Акции по сдаче крови и донорские слёты совместно с Центром крови Ленобласти уже стали регулярными в регионе.

Благодаря инициативе ветеранов в области учреждено звание «Почётный донор Ленинградской области» и рассматривается возможность, чтобы доноры костного мозга получили аналогичный статус.

Узнать обо всех условиях, противопоказаниях и записаться на донацию можно на официальном сайте Центра крови ЛО. Каждая капля крови — это вклад в спасённую жизнь.

Всероссийская акция «Код донора. Защитники Отечества» организована Национальным фондом развития здравоохранения, Координационным советом Общественной палаты РФ, ФМБА России, а также Российским Красным Крестом и Красным Полумесяцем.