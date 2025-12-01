Конкурс елочных игрушек «Приоратская сказка» ждет победителей!

До 5 декабря ваши игрушки ждут на конкурс «Приоратская сказка». Спешите принять участие, ведь мы для вас подготовили классные подарки:

Станция Алиса Мини;

Наушники беспроводные JBL;

Настольная игра Имаджинариум Детство.

Победителей наградят на новогоднем празднике 13 декабря в Приоратском парке. Все участники конкурса получат видеопоздравление Деда Мороза и Снегурочки, именные благодарности. А игрушки этой зимой украсят елочку в Приоратском парке.

Наши номинации:

«Пусть Конёк нам в Новый Год много счастья принесёт!» - игрушки, сделанные по мотивам сказки «Конек Горбунок» или к Году лошади

«Чудеса из прошлого – вспомним все хорошее!» - игрушки, вдохновленные прошлыми эпохами, игрушки из детства наших бабушек и дедушек.

«В будущее загляни и фантазией блесни!» - игрушки, изображающие технологии и фантазии, которые, возможно, станут реальностью в будущем.

Не забывайте заполнять заявку на конкурс и присылать на почту cultureinapark@gmail.com до 4 декабря. Игрушка должна соответствовать правилам. Об этом можно прочитать в положении о конкурсе, которое приложено к посту.

Прием игрушек до 5 декабря в офисе Паркового агентства по адресу: Гатчина, проспект 25 Октября, 35б (вход с проспекта, второй этаж, пн-пт 09:00-16:00).

Телефоны для справок: 8 (813) 71 920 10 – сектор культурных программ.