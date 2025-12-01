Здравствуй, «Сытый Новый год»!

Жителей региона приглашают с 1 по 30 декабря принять участие в акции и собрать для четвероногих сухой корм, витамины и лакомства. Угощения, а также игрушки можно положить под новогоднюю елку в любом МФЦ Ленобласти.

Каждый участник акции получит в МФЦ открытку «Спасибо за доброе сердце» и благодарственную грамоту.

Кроме МФЦ, корм можно принести в любую областную государственную ветеринарную станцию или ветклинику. Принимается корм любых марок и производителей, единственное условие – целостность упаковки корма должна быть не нарушена. Все подарки, собранные жителями региона, будут переданы в приюты для безнадзорных животных Ленинградской области.

Следить за тем, как продвигается акция, можно будет в социальных сетях МФЦ (приветствуются репосты с хештегом #сытыйновыйгод).

Акция «Сытый Новый год» проводится в Ленобласти с 2021 года – и каждый год она получает самую горячую поддержку жителей. Впервые она была организована в 2020 году в филиале МФЦ «Приозерский», а впоследствии стала доброй традицией всех МФЦ Ленобласти.

Благодаря акции за предыдущие четыре года было собрано почти 15 тонн кормов для животных.