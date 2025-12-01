Ленобласть развивает сотрудничество с Республикой Куба
В первом полугодии 2026 Ленинградская область заключит побратимское соглашение с одной из провинций Кубы. Губернатор Ленинградская области Александр Дрозденко рассказал в своём телеграм-канале о перспективах развития отношений между областью и Кубой.
Рубрики: Общество
«Об этом договорились сегодня на рабочей встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Кубы Роберто Моралесом Охедой. Направлений для сотрудничества, выгодных обеим сторонам, — множество:
- Портовая логистика. Учитывая развитие портовых комплексов Ленобласти, планируем, что кубинская провинция на Кубе тоже будет иметь портовую инфраструктуру для «сближения» регионов.
- Запрос на удобрения из Ленобласти уже зафиксировали.
- Кофе. В Ленобласти перерабатывается почти 50% кофе для российского рынка. Бизнес заинтересован в расширении поставок.
- Пищевая промышленность прорабатывает возможности закупок сахара на Острове Свободы.
- Энергетика. Заводы электрооборудования Ленобласти способны нарастить экспорт на Кубу, но речь идёт и возможном открытии на острове совместных производств.
- В ближайшее время сформируем бизнес-миссию для более глубокого изучения возможностей сотрудничества.
- Медицина. Технологии реабилитации и применение новейшего препарата для лечения трофических язв и других продуктов фармацевтики.
- Образование. Обучение кубинских студентов в нашем университете имени Пушкина, подготовка преподавателей русского языка.
- Развитие туризма и культурных обменов.
Настроены дружить и работать вместе», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.