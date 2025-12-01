Поиск на сайте
Ленобласть развивает сотрудничество с Республикой Куба

В первом полугодии 2026 Ленинградская область заключит побратимское соглашение с одной из провинций Кубы. Губернатор Ленинградская области Александр Дрозденко рассказал в своём телеграм-канале о перспективах развития отношений между областью и Кубой.

«Об этом договорились сегодня на рабочей встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Кубы Роберто Моралесом Охедой. Направлений для сотрудничества, выгодных обеим сторонам, — множество:

  • Портовая логистика. Учитывая развитие портовых комплексов Ленобласти, планируем, что кубинская провинция на Кубе тоже будет иметь портовую инфраструктуру для «сближения» регионов.
  • Запрос на удобрения из Ленобласти уже зафиксировали.
  • Кофе. В Ленобласти перерабатывается почти 50% кофе для российского рынка. Бизнес заинтересован в расширении поставок.
  • Пищевая промышленность прорабатывает возможности закупок сахара на Острове Свободы.
  • Энергетика. Заводы электрооборудования Ленобласти способны нарастить экспорт на Кубу, но речь идёт и возможном открытии на острове совместных производств.
  • В ближайшее время сформируем бизнес-миссию для более глубокого изучения возможностей сотрудничества.
  • Медицина. Технологии реабилитации и применение новейшего препарата для лечения трофических язв и других продуктов фармацевтики.
  • Образование. Обучение кубинских студентов в нашем университете имени Пушкина, подготовка преподавателей русского языка.
  • Развитие туризма и культурных обменов.

Настроены дружить и работать вместе», — подчеркнул Александр Дрозденко.