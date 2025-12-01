Из барака – в новую квартиру

На сегодняшний день из 1825 многоквартирных домов Гатчинского округа 228 – аварийных. Это 53 тысячи квадратных метра жилья, на которых проживает 3250 человек. Как пояснил Александр Анатольевич, существует три способа расселения: выкуп жилья у собственников, приобретение квартир на вторичном рынке и покупка квартир у застройщика в строящихся или введенных в эксплуатацию домах.

В 2025 году в рамках программы расселения аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета было приобретено 16 благоустроенных жилых помещений общей площадью 647,5 кв. метров за 87,5 млн рублей. Расселен аварийный дом в Вырице на Самарской улице, 40, общей площадью 592,1 кв. метра. Квартиры для граждан приобретены в Вырице, в Сиверском, в Коммунаре, в Гатчине и в Малом Верево. Многодетной семье, проживавшей в аварийном доме и состоявшей на учете в качестве нуждающейся, куплена и предоставлена по договору мены трехкомнатная квартира в Коммунаре общей площадью 85,6 кв. метров.

Также в этом году переселены в новые квартиры в Гатчине две семьи участников СВО, проживавших в аварийном жилье в Гатчине и в Тайцах. На эти цели израсходовано из местного бюджета более 15 млн рублей.

В программу переселения граждан из аварийного жилья на 2025–2026 годы вошли 13 многоквартирных домов. В рамках программы планируется приобрести 81 жилое помещение у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию и расположенных на территории города Гатчины.

На грядущую пятилетку, в период с 2025 по 2030 год, запланировано к расселению 129 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в том числе 29 аварийных домов в Гатчине, 23 – на Вырицкой территории, 16 – в Таицком поселении, 13 – в Сиверском, 10 – в Сусанинском и т.д. В общей сложности необходимо расселить более 33 тысяч кв. метров – 874 жилых помещения. Переселить планируется 2126 человек.

Сегодня, как заметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, благодаря государственным программам региона, в том числе программе «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» от 17.11.2025 №951, «…у людей, живущих в бараках, ветхих домах, не имеющих возможности поучаствовать в ипотечной программе, появляется возможность переехать в комфортное жилье».

Андрей Соколов