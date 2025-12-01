Доты и дзоты инвентаризируют

На аппаратном совещании в администрации Гатчинского округа заместитель главы администрации по развитию сферы культуры, туризма и сохранения культурного наследия, председатель комитета по культуре и туризму Мария Титова рассказала, как идет работа по сохранению объектов военной истории и увековечению памяти защитников Отечества.

В Гатчинском округе – 278 памятных знаков, в том числе 198 памятников Великой Отечественной войны, из которых 82 имеют статус объектов культурного наследия. Большая часть памятников сосредоточена в сельской местности. Непосредственно в Гатчине находится 104 мемориала (в том числе 53 мемориальных доски), включая 29 памятников и 32 мемориальных доски, посвященных Великой Отечественной войне.

В Гатчине ведется реестр памятников военной истории с актуализацией данных, мониторинг состояния памятников – регулярные осмотры с фотофиксацией для своевременного выявления дефектов и планирования ремонтов. Собранные данные говорят о необходимости комплексного подхода к ремонту и благо-

устройству. По словам Марии Титовой, большей части мемориалов требуется именно косметический ремонт – в худшем состоянии находятся памятники за пределами города. Больше всего нуждаются в ремонте мемориалы на Коммунарской и Пудомягской территории.

Зафиксированы случаи проведения ремонтных работ на мемориалах – объектах культурного наследия – без разработки проектной документации и согласований с региональным органом охраны памятников. Такие нарушения, по словам Марии Титовой, приводят к рискам утраты аутентичности и ухудшению состояния памятников, что требует контроля и корректирующих мер.

На 2026 год в Гатчинском округе запланирован ремонт 11 памятников с бюджетом 12,7 млн рублей. Это начало реализации дорожной карты с фокусом на первоочередные объекты. Бюджетная стратегия предполагает постепенное наращивание объемов ремонтов с акцентом на 2027 год как максимальный по вложениям: в 2027-м планируется ремонт 34 памятников на сумму свыше 62 млн рублей с учетом выявленных дефектов и общественного согласования. В 2028 году работами охватят восемь памятников, предусмотрено финансирование порядка 36 млн рублей для капитального восстановления. И 2029 год станет завершающим этапом с ремонтом одного памятника и бюджетом более 2 млн рублей для поддержания достигнутых результатов.

Также комитет по культуре и туризму проводит в Гатчине замену поврежденных мемориальных досок, уделяя внимание точности и сохранности информации на новых изделиях. Ремонт мемориальных досок не производится из-за хрупкости и износа материалов, так что замены – единственно эффективная мера. Подобную практику планируют внедрить и в сельской местности.

Мария Титова затронула проблему бесхозных памятников военной истории: 64 объекта остаются без официальных собственников, что затрудняет их содержание в надлежащем состоянии. Сейчас ведется активная работа по включению бесхозных памятников в реестр муниципального имущества с целью их легализации и передачи ответственным пользователям. Передача бесхозных памятников в пользование территориальным управлениям позволит организовать системное обслуживание и обеспечить сохранность объектов военной истории.

Кроме того, запланирована инвентаризация фортификационных сооружений – дотов и дзотов – с целью расширения реестра памятников Гатчинского округа и их последующего ремонта. Мария Леонидовна подчеркнула, что для эффективного сохранения памяти о защитниках Отечества необходимо углубленное межведомственное взаимодействие, стабильное финансирование и активное вовлечение общественности в защиту исторического наследия.

Екатерина Дзюба