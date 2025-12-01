Гатчинские детские лагеря – среди лучших в области

Лучшими оздоровительными лагерями региона признаны лагерь «Калейдоскоп» Кингисеппской школы № 5 и Детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк».

Лучшие программы организации отдыха детей и их оздоровления представили «Станция юных натуралистов» г. Выборг и лагерь «Лесная сказка» Гатчинского муниципального округа.

В номинации «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления круглогодичного и сезонного пребывания» 2 место занял детский оздоровительно-образовательный центр «Маяк» (Гатчинский округ).

В номинации «Лучшая программа организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием» 3 место занял детский оздоровительный лагерь «Вокруг света» Гатчинской начальной школы № 5.

Мария Батурина из лагеря «Волна», Ульяна Талпы центра «Маяк», Анастасия Каспирович из лагеря «Восток» и Диана Хейнонен из центра «Россонь» стали лучшими вожатыми в 2025 году.

«Подводя итоги областных конкурсов в сфере детского отдыха и оздоровления, мы видим, насколько высок профессиональный уровень наших команд и насколько они серьёзно относятся к созданию полезного, безопасного и содержательного отдыха для детей. Эти результаты - свидетельство большой ежедневной работы педагогов, вожатых и организаторов, которые вкладывают душу в каждую программу и каждую смену. Благодарю всех участников за ответственность, инициативность и стремление развивать систему детского отдыха в Ленинградской области», - отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Поздравляем с заслуженными наградами!