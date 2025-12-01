Сбер и ИТМО открыли коворкинг в историческом здании университета

Этот корпус начинает свой путь реновации и станет точкой притяжения для всех студентов ИТМО — местом, где они смогут работать над проектами, учиться и общаться в комфортной атмосфере. Здесь будут заниматься студенты, изучающие математику, робототехнику и другие технические направления.

Пространство оборудовано всем необходимым для комфортной работы и учебы: есть зоны для индивидуальной работы, переговорные для командных проектов и места для отдыха. В коворкинге будут интегрированы технологии Умного дома Сбера, которые сделают пространство еще более удобным и функциональным. Поддерживая развитие этого исторического корпуса, Сбер создает современную среду, где студенты могут развиваться и реализовывать свои идеи.

- У ИТМО со Сбером есть большие и важные проекты практически во всех сферах жизни университета. Это и совместные образовательные программы, и научные проекты, и привлечение и работа с талантами — как студентами, так и сотрудниками. Открытие нового большого пространства — это своего рода новый виток нашего партнерства, теперь и в инфраструктурном формате. В новой локации у студентов и молодых ученых появится возможность работать, развиваться, коллаборировать. Все это в итоге будет приумножать наше со Сбером партнерство — и помогать нам становиться лучше, - рассказал Кирилл Александров, первый заместитель председателя приемной комиссии, начальник департамента по стратегическим коммуникациям ИТМО.

С 2019 года Сбер активно сотрудничает с ИТМО в сфере образования. За это время запущено несколько совместных магистерских программ: «Робототехника и искусственный интеллект», «Цифровая урбанистика» и «Искусственный интеллект и поведенческая экономика». А в прошлом году Сбер и Яндекс открыли в ИТМО и других ведущих вузах бакалавриат AI360 — программу для будущих архитекторов AI-технологий.

- Сбер создает ещё одну точку притяжения — технологичную, гибкую, открытую для общения и неформальной работы. Именно в такой атмосфере рождаются самые смелые и прорывные решения. Здесь студенты могут учиться, находить единомышленников и просто отдыхать. Для нас такие проекты — инвестиция в самое ценное: в людей, их компетенции и потенциал. Мы хотим, чтобы выпускники ИТМО не только меняли мир своими открытиями, но и знали, что в Сбере их ждут, чтобы воплощать эти инновации в жизнь, - отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера