Кто останется без света 2 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.12.2025 с 10:00 до 17:30
Веревское ТУ:
Тер. Коммолово, д. Бугры.
02.12.2025 с 10:00 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Вероланцы,
д. Новая,
СНТ «Красная Нить».
п. Елизаветино.
