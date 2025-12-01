Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 2 декабря в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 2 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.12.2025 с 10:00 до 17:30

Веревское ТУ:

Тер. Коммолово, д. Бугры.    

 

02.12.2025 с 10:00 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Вероланцы,

д. Новая,

СНТ «Красная Нить».

п. Елизаветино.   