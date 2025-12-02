Педагог из Гатчины - обладатель региональной награды Знание.Премия

На протяжении многих лет он выстраивает работу по сохранению исторической памяти и вовлечению молодежи в изучение событий Великой Отечественной войны. За два последних года он провел почти 30 лекций для школьников, студентов и соотечественников, живущих как в Ленинградской области, так и за рубежом.

Фестиваль «День детского экологического кино России», который традиционно проходит в Ленинградской области, также стал лучшим просветительским проектом региона. Фильмы, созданные молодежью, стали способом открытого диалога о природе, экологии и личной ответственности. За последние два года фестиваль объединил более 250 картин. Проект формирует у детей привычку обращать внимание на экологические проблемы и обсуждать их доступным языком искусства.

Поздравляем!