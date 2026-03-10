Осталось 20 дней, чтобы пройти опрос о потребности в домашнем интернете в малых населённых пунктах
Минцифры проводит опрос среди жителей деревень и сёл, где государство уже создало базовую инфраструктуру связи, но домашний интернет пока недоступен. Это нужно, чтобы оценить реальный спрос и подготовить решения для подключения отдельных домохозяйств.
В опрос включены деревни и сёла, где проживают меньше тысячи человек и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии, например, для подключения к интернету школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью.
Опрос продлится до 30 марта 2026 года.
Кто может принять участие
Все граждане России с подтверждённой учётной записью на Госуслугах. Населённый пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.
Как проголосовать
- Зайдите на Платформу обратной связи и авторизуйтесь через Госуслуги
- Выберите регион и населённый пункт, за который хотите проголосовать, в одном из двух списков:
— первый список
— второй список
- Напишите точный адрес своего домохозяйства
- Укажите, готовы ли вы заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет
- Отправьте свой голос
Как будут учитываться голоса
Чем больше жителей проголосует за свой населённый пункт, тем выше вероятность, что именно в нём появится возможность подключения к домашнему интернету.
Если в дальнейшем в населённом пункте появится такая возможность, решение воспользоваться услугой каждый житель будет принимать самостоятельно, на удобных для себя условиях. Участие в опросе не является заявкой на подключение и ни к чему не обязывает — это исключительно способ заявить о потребности.