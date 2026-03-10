Интеллектуальная игра «Папы против мам- 4»

Как именно? Например, стать участником интеллектуальной игры "Папы против Мам". Так и сделали родители учащихся Сяськелевской детской школы искусств. Уже на протяжении четырёх лет в преддверии праздника в стенах школы в шуточном бою сходятся команды мам и пап. Конкурсы разнообразные: начиная с актёрских, заканчивая музыкальными. Всё под стать учреждению, в котором учатся их дети. Участники отвечали на вопросы, отгадывали фразеологизмы, пытались понять своих детей и разгадать известные песни по нотам. А кто-то на протяжении всего праздника примерил на себя роль мексиканца. Перевести дух на интеллектуальном ринге помогли музыкальные паузы, в которых выступали учащиеся школы со своими творческими поздравлениями!

Ну, конечно же, в каждой игре всегда есть победители! В этом году в результате увлекательной борьбы с перевесом в один балл победу одержала команда мам. Папы, как настоящие джентльмены, заняли почетное второе место. Все участники игры получили дипломы и сладкие сувениры!

Мы благодарим всех пап и мам, которые из года в год поддерживают нашу идею. Не боятся быть смешными и раскрепощёнными. Надеемся, что все отлично провели время!