ЕКП «Ленинградская» - карта для жизни

Выпуск карты инициирован Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Карту могут оформить жители Ленинградской области при наличии областной прописки (постоянной или временной). Выпуск карты

не превышает 14 дней.

Банки-партнеры, осуществляющие прием заявлений на карту:

- Банк «Санкт-Петербург»;

- Сбербанк;

- Банк «ВТБ»;

- Газпромбанк.

Заявление на выпуск карты можно подать в отделениях как на территории Ленинградской области, так и в Санкт-Петербурге.

Для всех держателей ЕКП «Ленинградская» действует льготный тариф при оплате проезда в метро и наземном транспорте Санкт-Петербурга (скидка составляет от 23 до 30 рублей).

Кроме того, жители Ленинградской области, имеющие право на льготный проезд, могут записать на ЕКП «Ленинградская» Единый социальный проездной билет. Для его использования необходимо:

1. Завершить поездки по действующему Единому социальному проездному билету (если он записан на бесконтактную электронную пластиковую карту).

2. Пополнить проездной билет на ЕКП «Ленинградская»:

– через онлайн-сервис на Портале ЛОГКУ «Ленинградское областное управление транспорта» (transport47.ru);

– в мобильном приложении «Ладога».

3. Активировать проездной билет на ЕКП «Ленинградская», приложив к валидатору в общественном транспорте Ленинградской области.

4. Оплатить проезд, повторно приложив ЕКП «Ленинградская» к валидатору.

Для проезда в метро и наземном транспорте Санкт-Петербурга необходимо однократно обратиться в кассу любой станции

ГУП «Петербургский метрополитен», для активации льготы на проезд в междугородних электричках необходимо однократно обратиться в кассу пригородных поездов на вокзале.

Держатели ЕКП «Ленинградская», имеющие льготную категорию, могут по желанию определить счет ЕКП «Ленинградская» как Единый социальный счет для зачисления «выплатных» мер социальной поддержки от органов социальной защиты населения Ленинградской области. Для этого нужно в личном кабинете на Интерактивном портале социальной защиты населения Ленинградской области (soczaschita.lenobl.ru) заполнить заявление на сервис «Единый социальный счет жителя Ленинградской области», указав номер карты ЕКП «Ленинградская».

По 30 сентября 2026 гражданам «серебряного возраста» (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) предоставляется право бесплатного посещения музейных комплексов и особо охраняемых природных территорий Ленинградской области. Чтобы воспользоваться акцией необходимо просто предъявить карту кассиру или контролеру.

Для всех владельцев ЕКП «Ленинградская» доступен набор цифровых сервисов:

– «Афиша» – покупка билетов на концерты, спектакли, выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия без сервисного сбора;

– «Активность» – программа мотивации к здоровому образу жизни (с начислением баллов за физическую активность) и карта спортивных площадок, учреждений физической культуры и спорта;

– «Волонтер» - платформа для участия в благотворительных акциях и мероприятиях (с начислением баллов за участие);

– «Городской диалог» – площадка для проведения голосований по вопросам городского развития (с начислением баллов за участие);

– «Гражданский контроль» – сервис для проверки фискальных (кассовых) чеков;

– «Магазин поощрений» – возможность обменивать накопленные баллы на подарки (поощрения) от партнеров проекта;

– «Эко-сервисы» – информирование об экологической ситуации и размещение сведений об адресах пунктов по переработке вторичного сырья.

Для жителей Ленинградской области – держателей ЕКП «Ленинградская» доступны скидки более 1100 торгово-сервисных предприятий Ленинградской области и Санкт-Петербурга – партнеров проекта. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить карту при оплате товара/услуги. С перечнем участников программы лояльности можно ознакомиться по ссылке https://ekp.spb.ru/capabilities/loyalty/tiles?region=78.

Все условия оформления и использования ЕКП «Ленинградская, а также актуальные данные о льготах и сервисах размещены на Официальном портале Единой карты петербуржца (https://ekp.spb.ru/ekpleningradskaya).