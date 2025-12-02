Самая лучшая операция – та, которой не было

Новый руководитель хирургической службы Гатчинской клинической межрайонной больницы 34-летний хирург-онколог, организатор здравоохранения Константин Петров приехал работать в Гатчину из Москвы, где руководил хирургической службой одного из столичных медицинских центров. Он окончил Курский государственный медицинский университет, интернатуру по хирургии и ординатуру по онкологии в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, прошел курс переподготовки по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.

Для более результативной работы в сфере организации медицинской помощи Константин Эдуардович получил второе высшее образование – диплом РАНХиГС при президенте РФ по направлению «Менеджмент в здравоохранении». Управленческая и медицинская практика доктора серьезная: в Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии» ФМБА в Димитровграде Ульяновской области он заведовал онкологическим отделением. Несмотря на молодой возраст, на счету Константина Петрова – большое количество онкологических операций, только за прошлый год – около трехсот. Это лапароскопическая хирургия желудка, толстой кишки, онкогинекологические операции, в том числе большие циторедуктивные операции при раке яичников. Хирург активно делится опытом с коллегами, выступает на медицинских конференциях, в том числе и за рубежом.

Как пояснил Константин Эдуардович, в Гатчине он – всерьез и надолго. В нашем городе его привлекла перспектива участия в глобальной трансформации обычной районной больницы.

- На работу в Гатчину меня пригласил руководитель Гатчинской КМБ Ростислав Павлов. Мы давно знакомы с Ростиславом Владимировичем, и я доверяю его мнению и опыту. Проект интересный, и ему нужна команда, которая может сделать из бывшей ЦРБ хорошую клинику с высокими показателями по хирургической безопасности, с возможностью оказания самой современной медицинской помощи.

- Вас это заинтересовало и подвигло сменить одну столицу на другую?

- Да. Сейчас молодые специалисты, как правило, стремятся в большие города – про регионы никто не думает, а хорошая медицина нужна везде, и у нас есть возможность обеспечить жителям, в частности, Ленинградской области самую передовую медицинскую помощь.

- Каково ваше первое впечатление от хирургической службы Гатчинской КМБ – как оснащены операционные, хватает ли персонала?

- Пока рано говорить о впечатлениях, нужно время, чтобы все проанализировать. Хирургические отделения укомплектованы и врачами, и средним медперсоналом. Конечно, есть недостатки, которые сразу бросаются в глаза, но, в целом, больница оснащена хорошим оборудованием, и для оказания высококвалифицированной помощи все есть. В Гатчине уже поставлена на поток лапароскопическая хирургия – во многих регионах к этому только приходят. Будем увеличивать объемы операций, нужно будет разработать стратегию по каждому отделению.

Можно ругать, а можно брать – и делать. Кстати, со многими хирургами мы знакомы, бывали вместе на обучении заграницей, и я знаю, что это хирурги высокого класса.

- Где вам приходилось стажироваться?

- У меня было много заграничных стажировок – в Венгрии, Чехии, Италии, но наиболее интересная, пожалуй, была в Китае, у меня даже есть лицензия на медицинскую деятельность в этой стране. Там достаточно высокий уровень медицины в целом.

- Есть что перенять?

- Всегда есть что перенять у коллег – любой национальности и любого возраста. Хирургия подразумевает постоянное обучение и саморазвитие, так что всегда есть, чему поучиться.

- Вы уже составили план, как будете реформировать хирургическую службу Гатчинской КМБ?

- План есть, но я не спешу им делиться: любой план нужно хорошо обдумать и понять, как его внедрить. Потому что планы могут быть грандиозные, но слабо реализуемые, поэтому должна быть четкая пошаговая стратегия, чтобы максимально эффективно внедрять новые стандарты.

- Что важнее в хирургии – оборудование или руки?

- Голова, которая управляет и руками, и оборудованием. Многое зависит от специалиста. Но, конечно, важно, каким материалом ты шьешь или каким сшивающим аппаратом ты работаешь. Все в совокупности.

- Вас не испугал масштаб бедствия?

- Нет, хотя загруженность отделений полная, если не сказать больше. Пациентов здесь очень много. Но, помимо того, чтобы прооперировать, необходимо понять, какие основные нозологические формы есть, чтобы заниматься профилактикой. Хирургия – это не только операция по факту, надо активно внедрять профилактику. Самая лучшая операция – та, которой не было, поэтому мы будем работать на опережение.

- Вы сами лично будете оперировать?

- Обязательно.

- Какие задачи перед вами поставил главврач?

- В основном, административно-управленческие: организация безопасности пациентов, повышение квалификации хирургов, обучение лапароскопической хирургии, внедрение новых методик. Но главное – безопасность пациентов. Это обширное понятие: с момента поступления в приемное отделение до выписки после операции и дальнейшего сопровождения человек должен получить квалифицированную и безопасную медицинскую помощь. Главный принцип – не навредить.

Екатерина Дзюба