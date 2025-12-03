На Мемориале в Зайцево открылась выставка «Без срока давности: геноцид советского народа»

В годы Великой Отечественной войны нацисты и их пособники совершили преступления, которые не имеют срока давности.

Эта выставка — не просто напоминание о прошлом. Это историческая правда, предъявленная в виде неумолимых фактов. Это история о том, что никогда не должно повториться.

Выставка аккумулирует данные о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказывая обо всём в строгих цифрах, документах, фотографиях, свидетельствах очевидцев, судебных решениях:

— Преступные планы нацистов «Ост», «Барбаросса», «Ольденбург», план Бакке, программа Т-4;

— Свидетельства о карательных операциях, уничтожении детей, пожилых, больных;

— Судьбы «остарбайтеров» — миллионов советских граждан, угнанных в рабство;

— Места принудительного содержания (пересыльные лагеря, концлагеря) на территории СССР;

— Решения российских судов, в наши дни официально признающих эти преступления геноцидом.

Выставка размещается под открытым небом, посещение бесплатное.