Уведомления об оказании госуслуг — теперь в Мах
Узнать статус поданного на Госуслугах заявления теперь можно гораздо быстрее.
Уведомления о ходе оказания самых популярных услуг приходят не только в личный кабинет портала, но и в бот Госуслуг в мессенджере Мах. Он верифицирован синей галочкой.
Кроме того, в Мах можно узнать о начисленных штрафах и оплатить их, не покидая мессенджер, — квитанции об оплате с помощью СБП также появятся в приложении банка.
Как это работает
Важно, чтобы аккаунт на Госуслугах и мессенджер Мах были привязаны к одному номеру. В этом случае уведомление придёт автоматически.
Чтобы получать уведомления, убедитесь, что используете одинаковый номер телефона на Госуслугах и в Max.
О каких услугах можно узнать в Мах
Информирование настроено по наиболее востребованным и социально значимым государственным услугам. В дальнейшем планируется поэтапное расширение перечня.
Будьте в курсе всех этапов обработки ваших заявлений, получайте уведомления в ещё более удобном формате.