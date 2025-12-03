В Санкт-Петербурге прошел патриотический флешмоб в честь чемпионата «Профессионалы»

«Для молодежи важно принимать участие в патриотических акциях, ощущать свою причастность к важным делам. Очень здорово, что наша молодежь – активная и патриотичная!» – прокомментировал начальник федерального штаба «Волонтерской Роты» Александр Амелин.

Флешмоб стал символом сплоченности участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», которое в 2025 году объединило более миллиона человек.

«Мы выходим с флагом, потому что для нас это символ принадлежности к нашей стране. Этот символ позволяет по-настоящему ощутить единство с родной землей, своим народом и общей исторической судьбой», – подчеркнула волонтер из Санкт-Петербурга Александра Харламова.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В 2025 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде – по блокам компетенций «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге – по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге – по блокам компетенций «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии».

В нем принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория «Юниоры»), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.

Финал в Санкт-Петербурге объединил представителей 56 регионов России и 30 дружественных государств. Соревновательная программа организована на территории КВЦ «Экспофорум» и аэропорта «Пулково».

С расписанием мероприятий деловой программы можно ознакомиться по ссылке.

Регистрация на мероприятия деловой программы: https://profi-final.ru/dp.

Организатор Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Правительство Санкт-Петербурга.

