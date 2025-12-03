В Санкт-Петербурге прошел патриотический флешмоб в честь чемпионата «Профессионалы»
На территории КВЦ «Экспофорум», где проходит финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», состоялся масштабный патриотический флешмоб. 400 активистов «Волонтерской Роты» развернули российский триколор.
«Для молодежи важно принимать участие в патриотических акциях, ощущать свою причастность к важным делам. Очень здорово, что наша молодежь – активная и патриотичная!» – прокомментировал начальник федерального штаба «Волонтерской Роты» Александр Амелин.
Флешмоб стал символом сплоченности участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы», которое в 2025 году объединило более миллиона человек.
«Мы выходим с флагом, потому что для нас это символ принадлежности к нашей стране. Этот символ позволяет по-настоящему ощутить единство с родной землей, своим народом и общей исторической судьбой», – подчеркнула волонтер из Санкт-Петербурга Александра Харламова.
Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
В 2025 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде – по блокам компетенций «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге – по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге – по блокам компетенций «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии».
В нем принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет (категория «Юниоры»), а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Финал в Санкт-Петербурге объединил представителей 56 регионов России и 30 дружественных государств. Соревновательная программа организована на территории КВЦ «Экспофорум» и аэропорта «Пулково».
С расписанием мероприятий деловой программы можно ознакомиться по ссылке.
Организатор Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Правительство Санкт-Петербурга.
Фото организаторов