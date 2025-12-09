Президентская библиотека – ко Дню Героев Отечества

Памятная дата была установлена в 2007 году: 28 февраля Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В этот день чествуют тех, кто удостоен самых почётных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.

В канун памятной даты электронная коллекция «Государственные праздники России: история и современность» на портале Президентской библиотеки дополнена новым разделом «День Героев Отечества».

Материалы раздела помогут узнать историю праздника. Он появился после учреждения императрицей Екатериной II в 1769 году Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, которым награждали военных, проявивших в бою смелость, доблесть и отвагу. С тех пор 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в Российской империи стали отмечать День Георгиевских кавалеров.

С самого начала орден приобрёл особое значение именно как военная награда за личную храбрость. В статуте ордена специально оговаривалось, что «ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение при удостоении к ордену Святого Георгия за воинские подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверху сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием».

Орден имеет четыре степени, награждение производится последовательно, от IV степени к I степени.

Самым первым кавалером ордена Святого Георгия I степени стал выдающийся русский полководец Пётр Румянцев-Задунайский, получивший награду в 1770 году за победу над турецкой армией при реках Ларге и Кагуле.

За всю историю России первая степень вручалась лишь двадцать пять раз, а полных Георгиевских кавалеров, имеющих все четыре степени ордена, было только четверо: генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов-Смоленский, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский и генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский.

После Октябрьской революции 1917 года орден и связанный с ним праздник были упразднены.

Орден Святого Георгия восстановлен Указом Президента 8 августа 2000 года и сегодня является высшей военной наградой Российской Федерации.

Больше интересной информации об ордене Святого Георгия и георгиевских кавалерах можно найти в разделе «Орден Святого Георгия» новой коллекции «Орденская система в России: история и современность» и в коллекции «Государственные праздники России: история и современность» в разделе «День Героев Отечества», в который также включены материалы, посвящённые участникам Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Президентской библиотекой