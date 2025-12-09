В Ленобласти объявлен конкурс антикоррупционных видеороликов среди школьников

«Этот конкурс — не просто творческое состязание. Это важный вклад в формирование у нашей молодёжи гражданской позиции, основанной на принципах честности, справедливости и уважения к закону. Убеждена, что работы участников помогут лучше понять, как новое поколение видит будущее без коррупции», - прокомментировала первый вице-губернатор Ленинградской области - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Алла Астратова.

Основными задачами конкурса, проводимого в регионе уже в девятый раз, являются воспитание у подрастающего поколения антикоррупционного мировоззрения и гражданской позиции. С каждым годом участники демонстрируют всё более высокий уровень профессионализма, создавая сюжеты, в которых раскрывают своё понимание природы коррупции, её причин и негативных последствий для общества.

Учитывая растущий интерес школьников к конкурсу, в этом году к участию приглашаются обучающиеся всех классов.

В 2025-2026 учебном году для создания видеоработ определены следующие темы:

1. «Коррупция: проблемы и последствия».

2. «Коррупция как проблема нравственного выбора».

3. «Будущее без коррупции».

4. «Способы противодействия коррупции глазами молодежи».

5. «Противодействие коррупции: история и современность».

Работы будут оцениваться в пяти номинациях:

1. «Интервью».

2. «Репортаж».

3. «Сюжетное видео».

4. «Журналистское расследование».

5. «Мультфильм».

Конкурс пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и областной. Лучшие работы определят члены профессионального жюри. Победители и лауреаты будут торжественно награждены дипломами и ценными подарками.

Областной конкурс «Мы за честную Россию без коррупции» проводится с 2016 года. Если в первый год он проходил в формате сочинений, то с 2017 года участники представляют на суд жюри видеоролики. В 2019 году проект стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда и социальной защиты РФ. Организаторами выступают Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и ГБУДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей «Интеллект».