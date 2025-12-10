Герои в нашей памяти живут!
В День Героев Отечества, 9 декабря, в Высокоключевой школе прошло торжественно открытие памятной доски в честь выпускников школы.
Павел Алексеевич Зяблицкий и Алексей Юрьевич Строганов в разные годы учились в Высокоключевой школе, но оба оказались на передовой специальной военной операции.
Павел Зяблицкий погиб 6 сентября 2023 года. За боевые заслуги награжден орденом Мужества (посмертно).
Алексей Строганов погиб 13 февраля 2025 года. Награжден медалью Суворова и медалью «Участнику специальной военной операции».
В церемонии открытия памятной доски приняли участие глава Кобринского теруправления Вячеслав Федорченко, друг Алексея Строгова – Дмитрий, заведующая библиотекой, учителя школы. Они вспомнили выпускников школы, в важный для страны период вставших на защиту Родины.
Вечная слава героям!
