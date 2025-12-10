Передвижная фотовыставка «Лица нашей Победы: голоса с передовой» работала в Гатчине один день, чтобы отправиться дальше в путешествие по региону. Проект документирует истории героев СВО, жителей Донбасса и волонтеров через фотографии с QR-кодами, позволяющими услышать голоса героев и узнать их личные истории. Это – живая летопись нашего времени, рассказанная теми, кто сейчас на передовой, в госпиталях, кто помогает нашим бойцам. Это – судьба человека, от Донбасса до Ленинградской области.

Мультимедийный проект представили его авторы – Елена и Александр Карабицкие.

- Мы с супругом ездим в зону СВО с гуманитарной помощью с начала 2023 года, – рассказала идейный вдохновитель и руководитель проекта Елена Карабицкая. - Разработали специальные одеяла и плащи с защитой. Ситуация на фронте постоянно меняется, и мы постоянно что-то переделываем, разрабатываем дополнительные модификации. Затем предаем из рук в руки тем, кому нужно, получаем обратную связь и новые заявки. В некоммерческих организациях нет людей с одной профессией. Всё, чем ты занимался в жизни, пригождается. Я была профессиональным фотографом, делала обложки и наполнение журналов. В процессе поездок я ответила для себя на очень многие вопросы, связанные с нашими историческими территориям, собралось много фотоматериалов. Родилась мысль сделать фотовыставку. Первую мы открыли в 2024 году в Донбассе. Потом привезли в Ленобласть. Я рассказываю, показываю – отклик очень хороший. Но кто кроме меня расскажет то, что я увидела и прочувствовала? Родилась идея расширить экспозицию и сделать новую выставку с новыми участниками – это жители Донбасса, ополченцы, ветераны СВО, в том числе ленинградские, наши замечательные волонтеры, которые днями и ночами плетут сети, совершая свой тихий подвиг. Кроме того, мы записали интервью с героями.

На каждой выставочной фотографии есть QR-код, который ведет к сайту. Там мы видим фотографию и узнаем историю героя от самого героя. Этот проект дает нам возможность через личные истории сохранить правду о событиях нашего времени для будущих поколений.

В числе героев выставки есть жители Гатчинского округа. Например, супруги Ирина и Алексей Позиненко известны как волонтеры и лидеры команды «Фронтовой обед-47». В 2023 году, когда их сын ушел на СВО, они подключились к сбору адресной гуманитарной помощи. Отвозили груз в подразделения СВО. И там поняли, что защитникам Родины нужен горячий завтрак, обед и ужин. Узнали про сублимированную еду и занялись фронтовыми обедами.

Про ветерана СВО Дениса Кузнецова, который сейчас работает в молодежном центре «Поток» и курирует музей СВО, наша газета рассказывала в статье «Война и мир Дениса Кузнецова».

На выставке представлены истории героев нашего времени. Некоторые из них в этот день присутствовали в зале молодежного пространства «Поток». Ветераны СВО участвовали в диалоге с молодежью, отвечали на вопросы. Волонтер Анна Серебрякова поделилась опытом поездок в зону СВО и военные госпитали.

В рамках проекта «Лица нашей Победы: голоса с передовой» в этот день был дан патриотический концерт. «Артисты Zа Победу!» – Александр Кратиров и Марина Яковлева – подарили атмосферу праздника и гордости за свою страну. Очень тепло принимали ветерана СВО Кирилла Сергеевича (позывной – «Мотор»). Он исполнил несколько песен под гитару, в том числе одну собственного сочинения, вторую – написанную его соратниками прямо в окопах. Эти песни и видеокадры солдатского быта из зоны СВО тронули сердца всех присутствующих своей искренностью.

В ходе мероприятия волонтеры проекта «ZOV Федотовой» провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей. Мальчишки и девчонки, ученики Пригородной школы, смогли примерить костюм лешего и антидроновые плащи, которые волонтеры изготавливают и передают на фронт.

Выставка «Лица нашей Победы: голоса с передовой» продолжит свою работу и будет представлена в других районах Ленинградской области, а затем отправится в Донбасс.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Татьяна Можаева