Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

11.12.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ

с. Никольское частично                 

 

11.12.2025 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ

п. Новый Свет,

п. Новый Свет, промзона,

д. Коргузи                           

 

11.12.2025 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ

д. Малое Верево частично

д. Большое Верево частично

тер. СНТ Зайцево            