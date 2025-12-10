Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.12.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ
с. Никольское частично
11.12.2025 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ
п. Новый Свет,
п. Новый Свет, промзона,
д. Коргузи
11.12.2025 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ
д. Малое Верево частично
д. Большое Верево частично
тер. СНТ Зайцево
