В Гатчине отключат холодную воду 11 декабря
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о плановом отключении холодного водоснабжения.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 11.12.2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина, ул. Хохлова, д.5а,7а.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.