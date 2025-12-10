Поиск на сайте
В Гатчине отключат холодную воду 11 декабря

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о плановом отключении холодного водоснабжения.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 11.12.2025г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Хохлова, д.5а,7а.