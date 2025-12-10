За историей родного края – в Краеведческий книжный салон!

Вот уже более десяти лет «Купринка» собирает историков и краеведов, авторов и издателей, гатчинцев и гостей города, интересующихся историей родной земли. По традиции Краеведческий книжный салон приурочен к памятной дате присвоения Гатчине статуса города.

Особенным подарком для гатчинцев ко дню рождения родного города стала презентация масштабного макета «Центр Гатчины конца XIX – начала XX веков», о котором рассказали директор центральной библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова и заведующая отделом ЦГБ им. А.И. Куприна Наталья Юронен.

Особое внимание на Книжном салоне было уделено книгам, посвященным подвигу народа и судьбам наших земляков во время войны. Одну из таких книг – «Игорь Рыбаков. Документы и материалы к биографии героя гатчинского антифашистского подполья» – представила Наталья Юронен. Как рассказала Наталья Викторовна, в основу книги легли архивные документы, газетные статьи, воспоминания матери героя, его одноклассников и подпольщиков. Отметим, что эта книга получила специальный диплом на всероссийском конкурсе «Великая война – великая победа. Библиотека как место памяти», итоги которого были подведены в ноябре. Всего на конкурс было подано 196 заявок. Пять из этих проектов стали победителями, и среди них – книга, изданная библиотекой им. А.И. Куприна.

О своих новых книгах рассказал краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. «Книга памяти и славы жителей Сиверской земли – участников Великой Отечественной войны 1941–1945» стала своего рода продолжением издания прошлого года «Военная летопись поселка Сиверский и его окрестностей. 1941–1945». В ней собрана максимально подробная информация о 750 участниках войны.

- Эта книга нужна не только нам с вами, но и тем, кто будет после нас, потому что они должны гордиться теми, кто завоевал нашу победу на поле боя, кто трудился в тылу или сражался в оккупации, – уверен Андрей Вячеславович.

Также в 2025 году вышло дополненное издание книги А.В. Бурлакова «Путеводитель по окрестностям Гатчины. Юго-западное направление». В декабре выйдет из печати «Книга памяти деревни Лампово».

Почетный гражданин Гатчинского района, профессор И.Б. Смирнов представил книгу «Торжество победителей», посвященную памяти своих родителей и всех тех, кто завоевывал для нас победу в Великой Отечественной войне. Материалы для этой книги Игорь Борисович начал собирать около тридцати лет назад, когда преподавал в Ленинградском областном институте им. А.С. Пушкина. В этой работе ему помогали студенты, коллеги, знакомые и друзья, ведь война коснулась практически каждой семьи.

- В первую часть книги вошли воспоминания о войне тех, кого я знал лично, – рассказал Игорь Смирнов. - Вторая часть – это рассказ о наших ветеранах из Совета ветеранов, общества жителей блокадного Ленинграда и общества бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Все их имена запечатлены здесь в память о Великой Победе.

Ученый секретарь ГМЗ «Гатчина» М.В. Кирпичникова представила свою книгу «"Нет, нет и нет. Еще не время...". Блокадный дневник Лены Гриц». Книга завершает серию опубликованных в 2021 году дневников жительницы Ленинграда, бойца местной противовоздушной обороны Смольнинского района Елены Семеновны Гриц. Записки героини книги начаты в 1940 году. В 1941 году Лене Гриц исполнилось 18 лет, она встретила первую любовь и мечтала стать актрисой. Однако жизнь распорядилась иначе... Когда началась война, Лена хотела уйти на фронт, но осталась в блокадном городе. Вторая книга серии охватывает период с 1943 по 2010 годы. Включает в себя, кроме дневников, фронтовые письма, блокадную пьесу, написанную героиней в 1944 году, ее послевоенные воспоминания.

Как рассказала Мария Кирпичникова, дневники Елены Гриц (в замужестве Королевой) передал ей для ознакомления ее внук в 2016 году. Они представляли собой 18 тетрадей, к которым были приложены фотографии, письма, документы. Названием книги послужила запись, сделанная Еленой Семеновной в 2006 году на обложке одной из тетрадей: «Нет, нет и нет. Еще не время».

Очередной номер детского литературно-краеведческого альманаха «Березовый домик» представила автор-составитель, сотрудник Детской библиотеки города Гатчины Нина Суховеева. Как рассказала Нина Георгиевна, полноправными соавторами этого издания стали педагоги и ученики гатчинских школ, рисунки и сочинения которых вошли в книгу.

Страницы 22-го номера литературно-краеведческого альманаха «Оредеж» перелистали вместе с редактором и составителем этого сборника, сотрудником центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Светланой Топориковой.

Долгожданный сборник творческого наследия известного гатчинского поэта и музыканта Николая Терентьева «Избранное: стихи и песни разных лет» представила Елена Владимировна Терентьева. В него вошли избранные тексты из двух книг – «Перепутье» и «Хроматизмы бытия».

Вторую книгу литературно-художественного сборника «Сиверский феномен» презентовала его составитель Наталья Антонова. По ее словам, авторов сборника объединила любовь к Сиверской, ее прошлому и настоящему.

Гатчинский краевед В.А. Мачульский познакомил участников Книжного салона со своей новой книгой с лаконичным названием «Афоризмы». Вместе с автором присутствующие погрузились в историю и смысл этого литературного жанра, главная задача которого – буквально в нескольких словах описать суть любого явления в нашей жизни.

Многие из представленных на Книжном салоне книг были опубликованы в сотрудничестве с гатчинским издательством «Княгиня Ольга», которым руководит Ольга Багмет. Она рассказала о своей работе с гатчинскими авторами, о том, как рождаются идеи у писателей и издателей, и о книгах, которые готовятся к печати.

Помимо литературных изданий, на Книжном салоне были представлены также авторские исследования и проекты, посвященные 155-летней годовщине со дня рождения «всероссийского гатчинского жителя» А.И. Куприна.

Журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк представила исследование «Донбасс глазами Куприна». В 1896 году увидело свет одно из самых известных произведений Куприна – повесть «Молох». В основу этой книги легли личные впечатления и наблюдения Александра Ивановича, сделанные во время работы корреспондентом от киевских газет на Донбассе.

О проекте Гатчинского музея Александра Ивановича Куприна «Куприн – детям» рассказала Ирина Лидзарь. В рамках проекта, реализуемого при поддержке администрации Гатчинского округа, творческая команда создала сайт-платформу и организовала проведение онлайн-викторины «Куприниада». Викторине предшествовала серия просветительских мероприятий: встречи со школьниками, просмотры кино и мультфильмов, снятых по произведениям Куприна, экскурсии по экспозиции.

Среди участников Книжного салона был гость из Санкт-Петербурга – географ-океанолог Леонид Тихомиров, известный своими краеведческими исследованиями родного края. На этот раз он поделился историей изучения корней своей семьи, которое собирается положить в основу новой книги.

- Не теряйте время! – обратился к участникам cалона Леонид Яковлевич. - Один ушедший человек забирает с собой не только целую жизнь, но и целый пласт информации. Главное – не опоздать. Торопитесь, выстраивайте свое родовое древо. Если все мы построим свои «деревья», у нас вырастет большой сильный лес, и это будет хорошо...

По традиции в рамках Краеведческого салона прошла книжная ярмарка, в которой приняли участие издательства «Инкери», «Гйоль», «Остров», «Княгиня Ольга», гатчинский магазин «Книги».

Юлия Лысанюк