Не бойтесь быть честными!

— Врач-нарколог работает в системе химических зависимостей — это алкоголь, наркотики и употребление табака. Если мы говорим о профилактике химических зависимостей, то она бывает трёх типов: первичная профилактика, которая проводится в образовательных учреждениях; вторичная — это профилактика потребления веществ среди людей, которые имели такой опыт; и третичная — это профилактика срыва, когда пациент уже прошёл лечение.

— С какого возраста должна начинаться профилактика зависимости у детей?

— Если мы говорим о курении, особенно вейпах, то в основном это 5–6 классы. Учащихся 7–8 классов я включаю в работу по профилактике алкоголя. Начиная с 9-го класса работаем по профилактике наркотиков. К сожалению, наркотизация подростков сейчас молодеет. Есть в моей практике случаи, когда уже в 13 лет мы констатируем синдром зависимости.

Первичная профилактика проводится в течение всего года. Каждую неделю представитель нашей организации выходит в школы. Мы проводим лекции, семинары, круглые столы, викторины — формат зависит от аудитории. В школах Всеволожского района аудитории бывают достаточно большие, до 500 человек. Но даже в большой аудитории я стараюсь включать в работу слушателей, устраивать обсуждение.

На базе центра «Молодёжный» во Всеволожском районе мы проводим девятидневный курс для детей в сложной жизненной ситуации со всей Ленин градской области. Летом работаем в детских оздоровительных лагерях.

— В чём вы видите причины возникновения зависимости у детей?

— Здесь комплекс факторов — и влияние среды, и психологические особенности. При высоком уровне инфантилизма дети и подростки рано осознают себя как личности. Это хорошо для развития в учёбе и продуктивных достижений, но опасно в плане деструктивных проявлений.

Есть ещё влияние семьи. Бывают родители, которые воспринимают бытность в формате потребления. Они, конечно, любят своих детей, но при этом считают, что если они их одели, обули и дали гаджет в руки, то уже выполнили все свои родительские обязанности. Отсюда проблемы: в первую очередь потеря контакта, детско-родительских от ношений.

— Как быть родителю, если он заметил странности в поведении подростка и воз никли подозрения насчёт употребления?

— Чаще всего, если заметны косвенные признаки употребления, то уже имеются определённые проблемы в семье. Надо восстанавливать отношения, не стесняться задавать прямые вопросы. Потому что если пойти окольными путями или просто предложить обследование, то это вызовет ещё большее недоверие. Надо постараться выйти на прямой разговор, спокойно обосновать своё беспокойство, ведь речь идёт о жизни и здоровье.

— Какие дальнейшие шаги нужно предпринять, если речь идёт о наркотиках?

— Нужно обратиться за по мощью к специалистам. Записаться к психиатру-наркологу. Основной страх, который пре следует родителей, — это то, что ребёнка обязательно поставят на учёт. Во-первых, сейчас тако го понятия нет, есть понятие диспансерное наблюдение, и оно оформляется после подписания информированного согласия. Во-вторых, наблюдаем мы при наличии определённых симптомов, то есть синдрома зависимости или пагубного потребления. В случае единичного потребления человек рассматривается просто как консультируемый. Но и в этом случае важно обратиться к психиатру-наркологу, поскольку нужна вторичная профилактика. Никакие лже-психологи и маги не помогут. Я всегда говорю родителям: если вы хотите, чтобы планы на будущее вашего ребёнка сбылись, то не игнорируйте проблему. И работайте именно со специалистами.

БЕСЕДОВАЛА АЛЕКСАНДРА СИДОРОВА ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВЛАДИМИРА СТЕМАСОВА