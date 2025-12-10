Встреча с активистами Гатчинского округа

Говоря о планах на 2026 год, Людмила Нещадим обратила внимание, что ключевой задачей остается подготовка Гатчины к 100-летию Ленинградской области. В плане благоустройства сделано многое, но предстоит завершить в полном объеме ремонт и реконструкцию дворов в центральной части города и на въезде и прежде всего поменять инженерную инфраструктуру улиц. В центре – это оставшаяся часть улицы Гагарина и 7-й Армии. В сельской местности в числе важных задач – организация подъездов к земельным массивам, где предоставлены участки льготникам. В части транспортной реформы в Гатчине до февраля, согласно контракту, перевозчики должны заменить все автобусы.

Лучшим — букеты и сертификаты

На встрече состоялась церемония награждения победителей конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального округа». Победители в каждой из трех номинаций получили подарки и сертификаты на де-нежную премию.

Лучшими старостами Гатчинского округа признаны:

- староста деревни Ивановка Пудостьской территории Вера Ефимова – 1 место,

- староста деревни Заборье Сусанинского теруправления Наталья Папко – 2 место,

- староста деревни Питкелево Сяськелевского поселения Валентина Дмитриева – 3 место.

В номинации «Лучший представитель общественного совета Гатчинского округа»:

- 1 место – председатель из Белогорки Сиверского теруправления Марсель Васильев,

- на втором месте – председатель общественного совета части территории Большого Верево Светлана Абакшина,

- третьим призером стал член общественного совета поселка Высокоключевой Кобринской земли Дмитрий Панов.

Победителями в номинации «Инициативный гражданин Гатчинского округа» признаны:

- председатель ТОС «Колпанка» Большеколпанского тер-управления Ольга Павлова – 1 место,

- председатель ТОС «Березовая Роща» Сусанинской земли Александр Егоров – 2 место,

- председатель ТОС многоквартирного дома № 8 на площади Манина в Войсковицах Елена Спиркова – 3 место.

Кроме того, за участие в конкурсе пятеро активных жителей отмечены благодарственными письмами главы администрации и главы Гатчинского округа: староста деревни Пегелево Веревского теруправления Владимир Ким, председатели общественных советов Сергей Иванов (деревня Красницы Сусанинского теруправления), Валентина Фролова (поселок Пригородный Новосветской земли) и Ольга Никулина (площадь Дружбы поселка Елизаветино), председатель ТОС «Дружногорское» Наталья Егерева.

Кому дают газ

О ходе газификации рассказал заместитель главы администрации по строительству Тигран Погосян.

На данный момент 122 населенных пункта Гатчинского округа входят в программу догазификации, и жители могут подавать заявки. Плановая дата газификации остальных 118 населенных пунктов будет известна после 31 декабря, так как сейчас проводятся мероприятия по актуализации целевого прогнозного топливно-энергетического баланса Ленинградской области в разрезе муниципальных образований, а также актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области, выполняемая АО «Газпром промгаз».

Заявки в ТЭК Ленинградской области поданы по всем населенным пунктам Гатчинского округа, чтобы они были включены в генеральную схему газификации в ближайшее время. Процесс разработки идет, населенные пункты будут выбираться, исходя из численности населения и затрат газораспределительной организации. Напомним, что по распоряжению губернатора до 2030 года в Ленобласти должны быть газифицированы все населенные пункты с числом постоянных жителей не менее 500 человек.

Кроме того, согласно законодательству, под догазификацию подпадают территории СНТ, расположенные в границах населенных пунктов, где проходят газораспределительные сети. В Гатчинском округе это девять СНТ: «Рошалец», «Мариенбург», «Лесовод», «Таицкий Родничок», «Рассвет», СНТ «Южное» массива «Коммунар», «Комсомолец», «Руссолово», «Шанхай».

По состоянию на конец ноября в Гатчинском округе в 2024–2025 годы принято 2436 заявок на догазификацию, по заявкам заключено 1700 договоров, газ пущен в 2836 домов.

Газификация многоквартирных домов проводится за счет средств местного бюджета – в рамках муниципальной программы Гатчинского округа. Однако работы финансируются только в том случае, если в доме имеется муниципальный фонд. Перечень домов, подлежащих газификации, формируется на ближайший год в соответствии с заявками от населения. К заявке необходимо приложить копию протокола общего собрания собственников помещений с выражением согласия на газификацию.

Газификация квартир, находящихся в собственности населения, осуществляется за счет средств собственников.

Честный диалог

На встрече с представителями общественности обсуждалось много злободневных тем. В частности, жители интересовались судьбой рынка на Аэродроме. Людмила Нещадим ответила однозначно: рынок там будет, но только в том виде, который достоин столицы Ленинградской области.

Глава администрации согласилась с жителями, что состояние территории Варшавского вокзала неприемлемо: «Я очень надеюсь, что к 100-летию Ленинградской области мы ликвидируем этот позор. Практически все объекты, которые сегодня окружают Варшавский вокзал, находятся в полосе отвода железной дороги, и мы, с учетом утвержденных правил благоустройства по городу Гатчине, активизируем работу административной комиссии по привлечению нерадивых собственников, землевладельцев к наведению порядка через составление административных протоколов».

Строительство дороги между улицами Воскова и Северной будет продолжено после смены подрядчика, который не справился с работой. «Как бы сложно ни было, мы этот проект реализуем непременно: он очень важен для обоих микрорайонов нашего города, Аэродрома и Мариенбурга, – подчеркнула Людмила Николаевна. – Ремонт улицы Новоселов запланирован на 2026 год, также на следующий год будет сделан участок улицы Слепнева – до ул. Новоселов, и очень рассчитываю, что те дворовые территории, которые остались в створе этих улиц, мы тоже благоустроим. В этом году мы сделали улицу Авиатриссы Зверевой – проезжую часть с тротуаром, и в 2026-м приведем там в порядок двор, как и многие дворы центральной части города. Наша задача – ежегодно в каждом микрорайоне проводить определенные мероприятия по благоустройству».

Представители ТОС «Наш дом Мариенбург» поблагодарили за масштабные работы, проведенные в микрорайоне, и подняли тему строительства второго учебного корпуса школы № 7, которая переполнена. Также жители Мариенбурга интересуются, будет ли у них новый ФОК и Центр творческого развития. Глава администрации заметила, что вопрос пристройки к школе очень непростой. В первую очередь будет разработано технико-экономическое обоснование под существующий земельный участок. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Мариенбурге обязательно появится, но без бассейна; средства из областного бюджета предусмотрены. А Центр творческого развития планируется построить рядом с детским садом № 40 на Аэродроме, этот объект входит в проект «Гатчина – столица Ленинградской области».

Людмила Нещадим выразила искреннюю признательность лидерам территорий, общественникам за активное участие в жизни малой родины.

Андрей Соколов