«Энергетический цунами» для организма: эксперт Пироговского Университета предупреждает об опасности новогодних застолий и гиподинамии

Представьте свой организм как высокотехнологичный завод. В обычные дни он работает в штатном режиме: поступает топливо (еда), оно перерабатывается в энергию, которая тут же тратится на производственные нужды (ваша активность).

А теперь что происходит в праздники:

Энергетический цунами. Мы закидываем на завод огромное количество высококалорийного, но бедного нутриентами сырья: салаты с майонезом, колбасы, жирное мясо, выпечка, конфеты. Это, по сути, «пустые калории» — много энергии, но мало витаминов, минералов и клетчатки. Конвейер останавливается. Гиподинамия (малоподвижность) означает, что энергия не расходуется. Завод простаивает, а сырье продолжает поступать. Есть “разные типы” людей. Есть тип людей, у которых и во время повседневной работы наблюдается гиподинамия, так как они не занимаются никакой физической активностью и переедают. Конечно, на праздник вредной пищи и алкоголя больше. Но есть тип людей, которые регулярно занимаются физической активностью. И в праздники такие люди еще больше начинают двигаться, так как появляется больше времени. И если второй тип обычно свой отдых делает разнообразным физическими активностями , то для первой длинные выходные - это хороший шанс для начала изменения своего образа жизни, однако для новичка нужно помнить о плавности и этапности начала физической активности, например, для старта подойдут прогулки, беговые лыжи. Склады переполняются. Куда девать излишки? Организм мудро и экономно отправляет их в стратегические запасы — в жировые депо. И самое опасное — это не подкожный жир на бедрах и ягодицах, а висцеральный жир, который окутывает внутренние органы в брюшной полости. Именно он является гормонально активным и провоцирует воспаление, повышая риски инсулинорезистентности, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Конкретные риски такого «застольного марафона»:

Обострение хронических заболеваний: гастрита, панкреатита, холецистита.

Скачки сахара в крови из-за избытка простых углеводов, что ведет к постоянной усталости и сонливости.

Нарушение микробиоты кишечника из-за обилия рафинированной пищи и недостатка клетчатки.

Отеки и повышение артериального давления из-за избытка соли (в колбасах, сырах, соусах).

Сколько килограммов можно набрать за 12 дней?

Давайте обратимся к простой арифметике. Чтобы набрать 1 кг чистого жира, нужно создать профицит в примерно 7700 ккал.

Средняя суточная потребность взрослого человека — 2000-2500 ккал. В праздники легко потреблять 4000-5000 ккал в день (один только салат "Оливье" с колбасой и майонезом может "весить" 300-400 ккал на порцию).

Суточный профицит: 4000 ккал - 2500 ккал = 1500 ккал.

За 12 дней: 1500 * 12 = 18 000 ккал.

Прибавка в весе: 18 000 / 7700 ≈ 2,3 кг.

Важный нюанс: На весах вы увидите больше — от 3 до 5 кг. Помимо жира, это:

Отечная жидкость, задержанная из-за избытка соли и углеводов.

Содержимое кишечника, так как объем пищи значительно вырос.

Так что цифра +2-3 кг жира за две недели — вполне реальна, если полностью пустить питание на самотек.

Кто в большей зоне риска – женщины или мужчины?

Здесь биология несправедлива к сильному полу. Мужчины находятся в большей зоне риска по нескольким причинам:

Скорость метаболизма. У мужчин от природы больше мышечной массы — главного потребителя энергии. Но когда они перестают двигаться, их крупный организм, привыкший к более калорийному пайку, продолжает требовать много "топлива". Профицит калорий создается легче и быстрее. Тип ожирения. Мужчины склонны к абдоминальному типу (отложение жира в области живота, "пивной живот"). Это и есть тот самый опасный висцеральный жир, о котором я говорила выше. У женщин до менопаузы жир чаще откладывается на бедрах и ягодицах (гиноидный тип), что менее опасно для здоровья. Пищевое поведение. Мужчины часто менее склонны следить за питанием в принципе, и праздники для них — законное разрешение "расслабиться".

Фото freepik.com