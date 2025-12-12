Общественный совет – о профилактике подростковых правонарушений

С информацией о работе УМВД по профилактике правонарушений среди детей и подростков выступила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России «Гатчинское», майор полиции Наталья Дмитриева. В статистике подростковой преступности лидируют угон, мошенничество, кража, причинение средней тяжести вреда здоровью. За данные преступления правонарушители поставлены на профилактический учет.

В дежурную часть УМВД «Гатчинское» было доставлено 255 несовершеннолетних, в том числе за административные правонарушения – 125, по подозрению в совершении преступления – 12. Привлечено к административной ответственности 317 лиц, из них несовершеннолетних – 44, родителей – 249 (этот те, кто вовлекал несовершеннолетних в употребление запрещенных веществ, алкоголя и курение).

В отношении несовершеннолетних совершено 36 преступлений насильственного характера, из них семь изнасилований.

Не переводятся и «бегуны». Самовольный уход детей был зафиксирован 33 раза, в том числе из дома – 31, из учреждений для детей-сирот – 2. Возраст «бегунов»: до 10 лет – один, до 15 лет – 15, до 18 лет – 17.

Рассказывая о профилактике семейного неблагополучия, Наталья Дмитриева сообщила, что за отчетный период было выявлено и поставлено на учет 140 родителей, не должным образом занимающихся содержанием, обучением и воспитанием своих несовершеннолетних детей. Всего на учете состоит 449 семей, снято с учета 147 семей, в том числе с оздоровлением обстановки – 90 семей. Ежегодно направляются материалы на лишение родительских прав и ограничение в родительских правах. Составлено 227 протоколов за невыполнение родительских обязанностей.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних участвуют в совместных рейдах по улицам и общественным местам. Проведено 17 рейдов по выявлению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. После составления административных протоколов фактов повторной продажи не выявлено.

Общественники подняли вопрос о незаконном нанесении граффити и надписей на здания и сооружения. Председатель Общественного совета Геннадий Панев, член совета Алексей Пономарев привели успешные примеры разбирательства по вопросу о незаконном нанесении граффити, закончившегося постановкой на учет в отделение по делам несовершеннолетних.

- Мало наличия граффити, нам нужны факты, – поддержала Наталья Дмитриева. - Чтобы работа с нарушителями началась, нужны заявления по факту от собственников имущества, от граждан, нужны согласованные действия администрации, нужны основания и нужно установить личность ребенка или взрослого, чтобы привлечь к ответственности. Со школьниками проще: чтобы выяснить личность, мы работаем с социальными педагогами, они – с классными руководителями. Если факт нарушения со стороны подростка подтверждается, начинаем профилактическую работу.

Общественники ожидали, что в настоящее время больше всего тревог по поводу нарастания интернет-мошенничества и вовлечения подростков в киберпреступления. Оказалось, хоть мошенничество и опасно, но смерть ребенка страшнее. К числу наиболее острых проблем Наталья Геннадьевна относит суицидальное поведение подростков. В текущем году зарегистрировано 14 фактов подростковых суицидов, в том числе самоповреждения тела. По мнению специалистов, к этому приводит неблагополучие в семье, семейные конфликты, отсутствие понимания, неразделенная любовь и прочие факторы, в том числе суицидальные игры в интернете. Есть взрослые люди, которые целенаправленно подталкивают детей к решению ситуаций таким образом. А местом действия выступают заброшенные здание и недострои, где собираются подростки.

Наталья Дмитриева обратилась к Общественному совету с просьбой найти возможность повлиять на собственников заброшенных зданий и помещений, чтобы они следили за ними. Список таких объектов по Гат-чинскому округу уже готов. Геннадий Панев выступил с предложением подготовить письмо в адрес совета депутатов и администрации Гатчинского округа для принятия мер по ограничению доступа в недостроенные и заброшенные здания, расположенные на территории округа.

Полковник внутренней службы Станислав Макиенков доложил об особенностях работы во время специальной военной операции. В своем выступлении он подчеркнул, что полиции задачи ясны по всем направлениям: соответствующие документы обновлены, тренировки проходят, всё необходимое подготовлено.

Члены совета обсудили нехватку кадров и высказали предложение рассмотреть возможность обратиться к советскому опыту и воссоздать институт внештатных сотрудников.

Информация об измененных телефонах дежурных частей также не теряет актуальности. Отвечая на вопросы общественников, Станислав Макиенков напомнил, как действовать жителям села в отсутствии участкового, куда обращаться с заявлением о противоправных действиях.

Напоминаем, изменились некоторые номера телефонов полиции в Гатчинском округе:

- дежурная часть УМВД «Гатчинское»: Гатчина, ул. Красная, д. 5, тел. 8 (81371) 48948,

- 102 отдел полиции: Войсковицы, ул. Ростова, д. 19, телефон – через дежурную часть УМВД;

- дежурная часть 103 отдела полиции: Вырица, ул. Коммунальная, д. 14, тел. 8 (81371) 48932;

- дежурная часть 104 отдела полиции: Коммунар, ул. Строителей, д. 5, тел. 8 (81371) 48942;

- дежурная часть 106 отдела полиции: Сиверский, ул. Дружносельская, д. 2, тел. 8 (81371) 48962.

С мобильного или городского телефона – «102/02» или единый номер службы экстренных вызовов «112».

Татьяна Можаева