«Поздравление героя» - от гатчинских детей

Организатор конкурса – Общественная палата Ленинградской области. Участники - дети и подростки от 7 до 18 лет. Ребятам предстояло создать поделки, рисунки, письма или новогодние открытки для наших защитников.

В Гатчинском округе на конкурс «Поздравление героя» поступило более 150 работ от учреждений культуры и детских коллективов – клубов, арт-студий, кружков декоративно-прикладного творчества. Новогодние подарки, которые будут отправлены бойцам СВО, выполнены в самых разных техниках и жанрах. Это – и белоснежные ангелочки, и разнообразные обереги, и открытки с новогодним сюжетом и добрыми пожеланиями, и новогодние композиции, и фигурки новогодних персонажей – снеговики-волонтеры с подарками от Деда Мороза, теплые и мягкие чудо-елочки.

В состав жюри вошли заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова и руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском округе Людмила Сенькина. Выбрать лучшую работу оказалось очень сложной задачей. Поэтому сразу четыре участника будут представлять Гатчинский округ на областном этапе конкурса

Уже скоро узнаем имена победителей.

Татьяна Можаева