Сила — в единстве
Укрепление гражданского единства, всесторонняя поддержка участников СВО и их родных, сохранение исторической памяти, поддержка русского языка и продвижение мероприятий, посвящённых русской самобытности — главные приоритеты реализации государственной национальной политики в Ленинградской области, которые обозначили на заседании Совета при губернаторе по межнациональным отношениям.
«Мы едины и работаем сообща. Я это ощутил в полной мере, находясь там — в зоне специальной военной операции, выполняя боевые задачи в составе отряда «Алания», когда плечом к плечу успешно сражались представители разных народов: осетины, русские, татары, чеченцы, дагестанцы. Всё это говорит о единстве нашего народа, и именно благодаря этому мы придём в Победе.
Уверен, что эту практику сплочённости мы должны внести и в нашу совместную работу, и во внутреннюю политику 47-го региона. Уделяя особое внимание сохранению русского языка и продвижению культуры русского народа, при этом жёстко пресекая любые попытки извне дестабилизировать межэтнические и межрелигиозные отношения», — отметил Константин Патраев, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике.