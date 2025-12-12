«Мы едины и работаем сообща. Я это ощутил в полной мере, находясь там — в зоне специальной военной операции, выполняя боевые задачи в составе отряда «Алания», когда плечом к плечу успешно сражались представители разных народов: осетины, русские, татары, чеченцы, дагестанцы. Всё это говорит о единстве нашего народа, и именно благодаря этому мы придём в Победе.

Уверен, что эту практику сплочённости мы должны внести и в нашу совместную работу, и во внутреннюю политику 47-го региона. Уделяя особое внимание сохранению русского языка и продвижению культуры русского народа, при этом жёстко пресекая любые попытки извне дестабилизировать межэтнические и межрелигиозные отношения», — отметил Константин Патраев, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике.