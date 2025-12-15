Школьный библиотекарь из Вырицы - среди лучших в России

На еще одном конкурсе от «Знания» среди лучших школьных педагогов-библиотекарей России оказалась представительница Вырицкой средней общеобразовательной школы Евгения Тимофеева (Гатчинский муниципальный округ).

Напомним, всероссийские конкурсы лучших библиотечных практик стартовали в августе этого года. Для участия в проекте «Самая читающая школа России» образовательные учреждения из 89 регионов страны подали более двух тысяч заявок. А на конкурс «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» зарегистрировалось свыше 2800 человек.

На оба творческих состязания от Ленинградской области было направлено почти 30 заявок.

Церемония награждения прошла в рамках программы I Международного форума школьных библиотекарей, который объединил около одной тысячи участников из России, Беларуси, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Таджикистана, Казахстана, Киргизии. Почетным гостем форума стал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отметим, конкурсные испытания и I Международный форум школьных библиотекарей организованы по поручению Президента России Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Инициативы реализованы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поблагодарил педагогов-библиотекарей за энтузиазм, творческий подход к работе по приобщению молодого поколения к чтению.

«Школьные библиотеки динамично развиваются. Они становятся точками притяжения для ребят всех возрастов. А педагоги-библиотекари выступают как наставники, которые активно участвуют в воспитательном процессе, ежедневно помогают детям превратить чтение в увлекательное исследование мира. Мы в Обществе «Знание» видим, насколько сильные и увлеченные профессионалы работают в школьных библиотеках, какие находят творческие решения, чтобы вовлечь в удивительный мир книг не только ребят, но и их родителей. Дорогие педагоги-библиотекари, спасибо вам за то, что прививаете детям любовь к чтению, воспитываете в них неравнодушных людей и настоящих патриотов своей страны», – рассказал Максим Древаль.