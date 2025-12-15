Ленобласть взяла три гран-при на премии «Регионы туризма и гостеприимства»

«В копилке хлебосольной Ленобласти — три гран-при Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». «Команда 47» лучшая в номинациях: «Регион музейного туризма», «Регион промышленного туризма» и «Регион MICE-туризма». Мы были представлены в трёх номинациях — и в каждой из них взяли первое место. Три победы в таких непохожих сферах — культура, промышленность, бизнес — это самое убедительное доказательство, что Ленинградская область развивается комплексно. Создаём современный регион не только для туризма, но и для жизни. Так держать», — отметил Александр Дрозденко.

Финалистов в победных номинациях определяли по итогам Ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award, при поддержке Агентства стратегических инициатив , по результатам Всероссийской туристской премии «Маршрут года», а также при поддержке экспертов экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия».