Ветеран СВО, участник программы «Время героев» вошел в руководство Ленобласти

«С сегодняшнего дня к работе в #команда47 приступил Герой России, участник СВО Валерий Енин.

В должности первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области он будет отвечать за строительство социальных объектов, реализацию адресных программ и контроль сроков и качества работ. Валерий Анатольевич — житель Волосовского района, участник программы «Время героев», прошел уже три стажировки в администрации Ленобласти. За это время показал требовательный, вдумчивый и абсолютно неформальный подход к работе. Глубоко погружался в проекты, задавал сложные вопросы и сразу ориентировался на результат. Уверен, его опыт, характер и отношение к делу усилят команду строительного блока и помогут нам жёстче держать темп по социальным и инфраструктурным объектам», — отметил Александр Дрозденко.

Валерий Анатольевич Енин — Герой Российской Федерации, участник второго потока федеральной программы «Время героев». В ходе стажировки в правительстве Ленинградской области он выбрал направление строительства.

Валерий Енин — почетный гражданин Ленинградской области, ветеран боевых действий, служил в ОМОНе Росгвардии. В 2023 году принял решение поступить на военную службу по контракту, чтобы защищать Родину в ходе специальной военной операции. За проявленные в боях мужество и отвагу был удостоен звания Героя России.