Внимание!

Уважаемые жители города Гатчины! Сообщаем, что в настоящее время 16 трансформаторных подстанций города обесточены в связи с отсутствием питания на головном фидере.

Рубрики:  ЖКХ

В данный момент проводятся переключения на резервные схемы электроснабжения.

Причины отключения устанавливаются, ведутся ремонтные работы.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.