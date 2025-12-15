Внимание!
Уважаемые жители города Гатчины! Сообщаем, что в настоящее время 16 трансформаторных подстанций города обесточены в связи с отсутствием питания на головном фидере.
Рубрики: ЖКХ
В данный момент проводятся переключения на резервные схемы электроснабжения.
Причины отключения устанавливаются, ведутся ремонтные работы.
Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.