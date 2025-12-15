От слов к делу!

Ситуацию удалось переломить благодаря оперативному взаимодействию. После обращения в фонд «Защитники Отечества» местная администрация предоставила технику для вывоза мусора, а к работе были привлечены опытные волонтёры через Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области.

Первый этап работ, стартовавший 22-23 ноября, объединил кандидата гатчинского студенческого педагогического отряда «Сознание» Дмитрия Ходырева, добровольцев МПА «Ладожский десант», бойцов Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов и местных жителей. За день команда демонтировала сгоревшие перекрытия, расчистила цоколь и откачала воду из подвала, вынеся около 20 кубометров завалов.

Второй этап, 6 декабря, подтвердил: помощь не разовая. К инициативе присоединились кандидат Софья Стукалова, активисты Народного фронта и вновь волонтёры «Ладожского десанта». Общими усилиями внутреннее пространство дома было полностью освобождено от обрушенных конструкций и подготовлено к будущему восстановлению, собрано ещё 20 кубометров мусора.

Параллельно с физическим трудом на другом фронте помощи кипела творческая и организационная работа. 7 декабря студенческий педагогический отряд «Сознание» провёл интерактивный вечер. В рамках мероприятия участники отряда изготовили новогодние открытки для военнослужащих на фронте и активно поучаствовали в благотворительной акции «Новый год для СВОих», собрав гуманитарную помощь.

Эти события наглядно показывают, как разные институты гражданского общества – фонды, администрации, добровольческие движения, Российские студенческие отряды – консолидируются для решения конкретных проблем тех, кто защищает страну. От расчистки завалов до душевных новогодних поздравлений – каждый вклад важен.

«Для нас, бойцов студенческих отрядов, принцип “Один за всех и все за одного” – не просто слова, – отмечают участники СПО “Сознание”. – Это руководство к действию.

Помощь семье защитника Отечества или поддержка бойцов на фронте – это наш гражданский долг и честь. Мы понимаем, что наша работа здесь, в тылу, – это часть общего дела. А в общем деле, как доказывает эта акция, вместе мы действительно можем больше».

Работа по восстановлению дома продолжается. Но уже сейчас ясно: когда помощь идёт от сердца и подкрепляется общими усилиями, даже после самого сурового пожара можно заложить фундамент для новой жизни.

Эльвира Стан, руководитель отряда «Сознание»