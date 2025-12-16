Первенство по блицу – в клубе «Дебют»

В общем зачете победителем стал Александр Суворов, который выиграл во всех девяти партиях! На втором месте Сергей Николаев из Санкт-Петербурга: он набрал 8,5 очков. На третьем месте – Александр Безносов.

Среди девочек первое место завоевала Варвара Мокеева, второе место – Любовь Мокеева. На третьем месте – Мария Зубакова.

Отдельными призами были отмечены самые младшие участники турнира. Также все шахматисты получили приглашение на «Новогодний рапид», который запланирован на 21 декабря.