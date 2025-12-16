Студенты-активисты из Гатчины прикоснулись к истокам истории Знамени Победы

С 8 по 10 декабря самые активные бойцы студенческих отрядов Ленинградской области отправились в особую поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Программа «Рожденное Знамя на Псковской земле» стала для них не просто экскурсией, а глубоким погружением в историю, где прошлое встречается с настоящим, закладывая основы для будущего.

В числе избранных участников были и активисты студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградской области: Эльвира Стан, Виктория Земцова, Марина Михнева, Яна Асирян, Ольга Ерёменко и Дарья Быкова. Для них это путешествие стало началом открытия новых путей личного развития.

Маршрут поездки был насыщенным: древние храмы, монастыри-крепости, знаковые места Псковщины. Однако её духовным и смысловым центром стали события, связанные с памятью о Великой Победе.

Особый акцент был сделан на историю Знамени Победы. Участники Российских студенческих отрядов посетили деревню Идрица, откуда в мае 1945 года начался путь прославленного штурмового флага 150-й стрелковой дивизии, водружённого над Рейхстагом. Здесь, у мемориала, активисты возложили цветы, отдавая дань уважения подвигу солдат. Продолжением этого живого урока истории стало посещение макета, детально воссоздающего момент водружения знамени над поверженным Берлином. Это позволило молодым людям не просто узнать, а прочувствовать масштаб и значимость того символа, который объединяет поколения.

Поездка стала наглядным примером того, как современные проекты для молодёжи, такие как «Больше, чем путешествие», работают на укрепление исторической памяти и гражданской идентичности. Через личное переживание, через места силы и славы происходит настоящее воспитание духа, а туристический маршрут превращается в путь осознания своей роли в продолжении великой истории России.