Ветераны СВО получили адресную помощь на форуме в Москве «Вместе победим»

Поддержка наших ветеранов велась по самым разным направлениям: от решения юридических вопросов и социального сопровождения до организации медицинской и психологической реабилитации. Специалисты фонда в режиме реального времени помогали ветеранам и членам их семей найти решения по конкретным жизненным ситуациям.

«Форум «Вместе победим» – это не только дискуссионная площадка, но, в первую очередь, место, где герои получают реальную помощь. Наши консультационные столы работали для того, чтобы услышать каждого, кто обратился. Для нас важно мнение и вовлеченность ветеранов, их прямая обратная связь помогает выстраивать более эффективную систему поддержки в каждом регионе, включая Ленинградскую область», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Примером такой адресной работы стала помощь, оказанная непосредственно на форуме ветерану специальной военной операции из Ленинградской области Константину Александровичу Авсянко. В ходе детальной консультации был оперативно решен его запрос по организации психологической поддержки.

«Обратился с вопросом, который долго не решался. Здесь, на форуме, в личной беседе со специалистом фонда все объяснил. Мне не только дали четкий алгоритм действий, но и сразу подключили психолога для первичной консультации. По-настоящему почувствовал, что моя ситуация важна и что помощь – это не просто слова. Очень ценно, что такая работа теперь системно ведется и в нашем регионе», – поделился впечатлениями ветеран СВО Константин Авсянко.

Помимо деловой программы, для участников форума была организована насыщенная культурно-развлекательная программа. 11 декабря герои из Ленинградской области совершили обзорную экскурсию по Москве, посетили Красную площадь и Музей Победы на Поклонной горе. Вечером в Национальном центре «Россия» для всех участников форума прошел масштабный праздничный концерт, где каждая песня стала словами поддержки и благодарности защитникам и их семьям. На сцене выступили Денис Майданов, Александр Маршал, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Сергей Бобунец и группа «Смысловые галлюцинации», группа «Земляне», Владимир Кристовский и группа «Уматурман», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), а также многие другие известные артисты.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по Указу Президента России Владимира Владимировича Путина, обеспечивает персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. В Ленинградской области, как и во всех субъектах РФ, работают специалисты фонда, готовые помочь с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, юридической поддержкой и другими вопросами.