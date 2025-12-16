Ветераны СВО получили адресную помощь на форуме в Москве «Вместе победим»
Ленинградскую область на этом значимом всероссийском событии представляли выдающиеся подопечные фонда «Защитники Отечества» — настоящие лидеры, чьи истории стали примером мужества и успешного возвращения к активной жизни. Среди них: Александр Габелев, Александр Малов, Максим Захаров, Дмитрий Колесников, Вячеслав Гумеров, Андрей Мик, Андрей Махов, Иван Иваненко, Сергей Самойлов, Алексей Кругликов, Сергей Абакумов, Константин Авсянко.
Поддержка наших ветеранов велась по самым разным направлениям: от решения юридических вопросов и социального сопровождения до организации медицинской и психологической реабилитации. Специалисты фонда в режиме реального времени помогали ветеранам и членам их семей найти решения по конкретным жизненным ситуациям.
«Форум «Вместе победим» – это не только дискуссионная площадка, но, в первую очередь, место, где герои получают реальную помощь. Наши консультационные столы работали для того, чтобы услышать каждого, кто обратился. Для нас важно мнение и вовлеченность ветеранов, их прямая обратная связь помогает выстраивать более эффективную систему поддержки в каждом регионе, включая Ленинградскую область», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Примером такой адресной работы стала помощь, оказанная непосредственно на форуме ветерану специальной военной операции из Ленинградской области Константину Александровичу Авсянко. В ходе детальной консультации был оперативно решен его запрос по организации психологической поддержки.
«Обратился с вопросом, который долго не решался. Здесь, на форуме, в личной беседе со специалистом фонда все объяснил. Мне не только дали четкий алгоритм действий, но и сразу подключили психолога для первичной консультации. По-настоящему почувствовал, что моя ситуация важна и что помощь – это не просто слова. Очень ценно, что такая работа теперь системно ведется и в нашем регионе», – поделился впечатлениями ветеран СВО Константин Авсянко.
Помимо деловой программы, для участников форума была организована насыщенная культурно-развлекательная программа. 11 декабря герои из Ленинградской области совершили обзорную экскурсию по Москве, посетили Красную площадь и Музей Победы на Поклонной горе. Вечером в Национальном центре «Россия» для всех участников форума прошел масштабный праздничный концерт, где каждая песня стала словами поддержки и благодарности защитникам и их семьям. На сцене выступили Денис Майданов, Александр Маршал, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Сергей Бобунец и группа «Смысловые галлюцинации», группа «Земляне», Владимир Кристовский и группа «Уматурман», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), а также многие другие известные артисты.
Фонд «Защитники Отечества», созданный по Указу Президента России Владимира Владимировича Путина, обеспечивает персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. В Ленинградской области, как и во всех субъектах РФ, работают специалисты фонда, готовые помочь с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, юридической поддержкой и другими вопросами.