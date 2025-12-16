Владимир Путин провел встречу с секретарем генсовета «Единой России»

В ходе встречи Якушев доложил о значительном увеличении числа участников специальной военной операции, получивших мандаты в результате Единого дня голосования 2025 года — их стало 890, по сравнению с 304 в прошлом году. Также началась подготовка к выборам 2026 года.

Якушев акцентировал внимание на наставничестве и поддержке молодых депутатов, а также на образовательных мероприятиях, проводимых в Высшей партийной школе. Он отметил, что партия активно реализует решения, принятые на XXII съезде.

Владимир Путин подчеркнул важность присутствия ветеранов СВО в органах власти: «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле».

Источник фото: http://www.kremlin.ru/